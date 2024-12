Como toda una estrella recibieron a Alejandro Cuervo en Cuba después de vacaciones en Europa: "No se quedó"

El actor cubano Alejandro Cuervo fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana como una verdadera celebridad, tras regresar de unas vacaciones por Europa. Un video compartido por el propio artista en su cuenta de Instagram captó el momento en que fue recibido con alegría, y donde también se le escucha decir la frase: “No se quedó”.

Cuervo, conocido por su carisma y talento actoral, cumplió su sueño de visitar España e Italia durante este viaje. En su publicación, expresó su gratitud por el cariño recibido a su llegada y reflexionó sobre su regreso a la isla, en un mensaje que resonó entre sus seguidores:

“Gracias por tanto cariño y sí, aquí estoy, en mi tierra, con mi familia, mi público que tanto cariño me regala. Con muchos apagones, carencias, con la esperanza de que todo mejore y luchando como puedo y quiero desde aquí, donde me siento realizado y feliz, hasta que se pruebe lo contrario. Siempre apoyando y ayudando a much@s como ell@s saben, agradecen y no hay que publicarlo”, comentó el actor.

La publicación ha generado numerosas reacciones en redes sociales, con comentarios que destacan su humildad y compromiso con el país, pese a las adversidades. Cuervo ha dejado claro su intención de permanecer en Cuba, apoyando a su público y comunidad desde el lugar donde se siente pleno y realizado.

El actor, cuya carrera ha sido un ejemplo de perseverancia y dedicación, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante, dejando un mensaje de esperanza y optimismo a pesar de las dificultades que enfrenta la isla.

