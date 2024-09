Insólito: Cubano se monta en un ómnibus de La Habana cargado con sacos de hierba

El hombre intentando subir los sacos de hierba a la guagua Foto © Facebook/Juan Manuel Montoto

En una insólita, pero a todas luces no imposible escena, un cubano se montó este viernes en un P1 en La Habana por la puerta trasera con un cargamento de lo que parecía ser sacos de hierba. Facebook/Juan Manuel Montoto

“Esto es en un P-1, en 31 y 10, Miramar, Playa, La Habana, Cuba, a las 3:00 de la tarde de hoy viernes 6 de septiembre de 2024”, escribió en Facebook el internauta Juan Manuel Montoto, que documentó en varias fotos las diversas fases de la tarea.

“¿Qué opinan? Es el reflejo de la decadencia de la sociedad, no hay respeto por nada y a nada”, añadió el testigo de la escena en su publicación.

En las imágenes se ven que el hombre empujó sin piedad hacia adentro del ómnibus el enorme paquete, justo por unas de las puertas habilitadas para bajar de la guagua.

“Ese hombre, ¿de qué selva venía?; “¡Qué falta de respeto!”; “Es algo tan surrealista que no merece una opinión seria”; “¿En serio? ¡No puedo con tanto!”, fueron algunas reacciones a semejante espectáculo.

Varios cuestionaron cómo el chofer y los pasajeros permitieron eso. Sin embargo, para muchos es evidente que el protagonista de semejante show debe haber pagado al chofer para hacer eso.

“Mi amigo Montoto, ¿y no le preguntaron al chofer cuánto le pagó ese ciudadano para que permitiera tal barbaridad? Esa es la nueva modalidad... ¡todo tiene un precio! Como mismo tiene precio quedarte en el ómnibus en la última parada a perjuicio del que lleva horas en la cola... y así, etc., etc. Nada, hermano, ¡estamos perdidos en esta jungla!”, apuntó un comentarista.

“Es otro reflejo más de la decadencia de la sociedad y la falta de respeto a todos y a todo lo establecido en la sociedad cubana”, sentenció otro.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el incidente.