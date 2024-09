Autobús de TRANSTUR se empotra contra un árbol en Ciego de Ávila

El tramo de la Carretera Central que sale de Ciego de Ávila hasta Camagüey ha vuelto a ser protagonista de una lamentable noticia de accidentes en Cuba, cuando este jueves un autobús de la Empresa de Transporte Turístico (TRANSTUR) se salió de la vía y terminó empotrado contra un árbol.

“Sobre las cuatro en Suferry, entrado a Ciego de Ávila desde Camagüey. No tengo detalles. No parece nada grave”, reportó un usuario en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’, compartiendo una imagen del suceso, en el que afortunadamente parece que no hubo que lamentar víctimas mortales ni lesionados graves.

Captura de pantalla Facebook / Accidente Buses & Camiones

Fotografías compartidas en el citado grupo permitieron apreciar el choque frontal del autobús contra lo que aparenta ser un cedro cubano o una acacia, que provocó la rotura del parabrisas delantero y la carrocería. Se desconocen las causas que motivaron el accidente, del que no se han hecho eco las autoridades, la empresa ni la prensa oficialista.

En los comentarios a la publicación, varios usuarios señalaron que se trata del mismo tramo de la Carretera Central en el que ocurrió un accidente el pasado 31 de julio que causó la muerte a dos personas, una de ellas el chofer de un camión que también terminó empotrado contra un árbol al borde de la calzada.

Captura de pantalla Facebook / Accidente Buses & Camiones

“De nuevo el mismo tramo donde falleció el chófer del camión días atrás”, señaló un usuario. “No escampa con ese tramo”, coincidió otro. “En ese tramo hay un badén muy peligroso. Si no lo conoces, te sorprende. Ahí falleció el chófer del camión de pasaje el mes pasado”, explicó un tercero.

A finales de agosto, un accidente ocurrido en la Autopista Nacional, en el tramo de Irijoa a Arroyo Blanco, en el municipio Palma Soriano de Santiago de Cuba, dejó un saldo de nueve heridos, dos de ellos graves, cuando un autobús de TRANSTUR impactó a una rastra perteneciente a la EMGEF Generación de energia eléctrica Grupo electrógenos FUEL- OIL, que se dirigía hacia Contramaestre.

Según informó Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido en la provincia, el ómnibus de la empresa TRANSTUR Habana trasladaba a 40 pasajeros cubanos desde la capital a Santiago de Cuba.

A finales de abril, un accidente entre un ómnibus de la Empresa TRANSTUR y un camión ZIL-130 en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, dejó un saldo de dos personas fallecidas, cuatro con lesiones mayores y varias con heridas menores.

En el ómnibus viajaban trabajadores de la termoeléctrica Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, aseguró la periodista de Radio Mayabeque María Amalia Pérez Suárez a través de su perfil en Facebook. Por su parte, el camión pertenecía a la base de carga de Madruga, en la propia provincia

A mediados de marzo, un autobús de TRANSTUR y un jeep militar se vieron implicados en un accidente sin lesionados en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Máximo Gómez y Martí, según reportaron varios testigos en redes sociales.

Un reporte de junio de 2018, publicado en el medio oficialista Ahora, señalaba a la empresa estatal TRANSTUR como la entidad que ocasionaba el mayor número de accidentes de tráfico en el territorio.

Como transportista del Ministerio del Turismo de Cuba, TRANSTUR es la empresa más importante de su tipo en el país. Con una flota de más de 7,000 vehículos en aquel entonces, la empresa ofrece servicios a otras como Cubacar, Havanautos y Rex, para la renta de autos.

TRANSTUR Ómnibus, dedicada al alquiler de buses, ofrece autobuses con chofer incluido a agencias como Cubatur, Cubanacán, Havanatur, Gaviota, Sol y Son y Paradiso, entre otras.