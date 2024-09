Celebran en Hialeah emotiva misa por la Caridad del Cobre

La misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre se celebró este año por primera vez fuera de las instalaciones de la Ermita y tuvo lugar este sábado 7 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Milander Park de Hialeah, localizado en el 4700 Palm Ave.

La ceremonia fue oficiada por Monseñor Tomás Wenski, Arzobispo de Miami, quien dirigió el acto ante cientos de fieles.

Las puertas del lugar abrieron a las 5:00 p.m. para asegurar una entrada organizada y el evento religioso comenzó a las 8:00 p.m.

Captura de Facebook/Ermita de la Caridad

Muchos fieles, exiliados cubanos en su mayoría, acudieron con fervor para pedir por la salud, el bienestar económico, la unidad familiar y también por la tan anhelada libertad para Cuba.

El cura Julio Fernández Travieso hizo referencia a la profunda nostalgia que atraviesa a miles de cubanos en la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre.

“Esas lágrimas son de nostalgia, nostalgia que surge por la patria que se nos ha robado, cuando no puedo pisar y abrazar el suelo que me vio nacer, pero cuando la patria física que amamos desaparece, los corazones se hacen patria, los corazones se hacen bandera, los corazones se hacen rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca, y también, aunque cueste para el cruel que me arranca el corazón con que vivo", dijo.

“Aquí estamos, señora y madre nuestra virgencita del cobre, con la patria en el corazón y buscando la esperanza. Los cubanos no queremos más una patria que agoniza, no queremos una patria a oscuras, no queremos más una patria triste, queremos patria y sueños, patria y alegría, patria y alegría, patria y vida", añadió, dando lugar a los aplausos de los presentes.

Como cada año, los cubanos han rendido homenaje a su Santa Patrona en una serie de eventos religiosos que comenzaron hace más de una semana y que concluyen este 8 de septiembre.

Está previsto que las festividades cierren este domingo con una gran celebración en el Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad, situada en el 3609 S Miami Ave.

Desde las 7:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. miles de cubanos y devotos de la Virgen Mambisa acudirán para rendir homenaje a su "Reina y Madre".

El amor de los cubanos que viven en Estados Unidos por la Virgen de la Caridad del Cobre es inquebrantable. Para muchos la Virgen no solo es una figura religiosa, sino también un símbolo de identidad y arraigo cultural.

A pesar de la distancia y los años fuera de su patria, los cubanos emigrados mantienen viva su devoción por la Virgen Mambisa, encontrando en ella consuelo y esperanza.

Cada año las celebraciones en su honor se convierten en un espacio de unión y de reafirmación de sus raíces, donde los cubanos reavivan su fe y depositan sus peticiones.