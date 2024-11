Marianela Ancheta llevará a Celia Cruz como amuleto a Miss Universo

La cubana Marianela Ancheta confesó qué objetos personales la acompañarán el próximo sábado en el certamen Miss Universo 2024.

Según contó en el programa "En Casa con Telemundo", llevará consigo un amuleto muy especial: una moneda de la cantante Celia Cruz, la reina de la salsa.

"Tengo una moneda de Celia Cruz que va a ser mi amuleto, me llevo eso conmigo, una libreta y por supuesto el corazón de todos los cubanos, que no es algo físico, pero es algo que me va a dar mucha fuerza", expresó.

La joven, quien acaba de ser proclamada la primera Miss Cuba en 57 años, afirmó que en el evento tratará de hacer resaltar la resiliencia de la mujer cubana y su espíritu incansable.

Reveló que su traje típico estará inspirado en la Virgen de la Caridad, y aunque aún no lo ha visto completo, aseguró que está muy bonito.

También expresó su entusiasmo por la pasarela en traje de baño. "El caminado de mover las caderas es cuando más puede ser uno", dijo.

Nacida en Villa Clara hace 31 años, Marianela llegó a Estados Unidos a los 13 años con su madre, tras atravesar ambas la frontera con México.

"Trabajábamos en un banco limpiando pisos, los baños, sacábamos la basura y fueron momentos difíciles que pasamos juntas, pero gracias a eso hoy valoro muchas cosas", expresó.

En octubre pasado, confesó que viene de una familia muy humilde y que su niña interior no se cree lo que está viviendo.

"Yo tenía 19 años y pasé las noches del 24 y 31 de diciembre limpiando los baños de un Walgreens. Fue muy triste, pero mira este cambio", señaló entonces.

Casi 20 años después de haber emigrado, proclama su orgullo por representar a Cuba en Miss Universo tras más de cinco décadas de ausencia de su país en el concurso.

"Me siento extremadamente feliz, les voy a dar una alegría a todos los cubanos que están en la isla, en el exilio y los que están alrededor del mundo", subrayó.