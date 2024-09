Cubana recuerda el Novatropín, el jarabe que los niños bebían a escondidas de sus padres: "Lo más rico de la vida"

Una tiktoker cubana compartió un simpático video en el que recuerda el Novatropín, un jarabe medicinal que servía para aliviar los problemas del sistema digestivo y era tan sabroso que a los niños les gustaba bebérselo aunque no les hiciera falta.

La Cubana del Pijama Rosa "acusó" a los padres de su generación de "irresponsables", porque la costumbre en las casas era dejar en la puerta del refrigerador el frasco del medicamento.

Al tener un sabor dulce y además estar frío, a los niños les encantaba tomar un sorbito a escondidas, aunque no les doliera el estómago.

"El único medio de seguridad era la amenaza de tu mamá que te decía, con una chancleta en la mano: 'prepárate si te tomas eso'", relató la joven.

"Pero todos y cada uno de nosotros le metíamos un buche cada vez que queríamos algo dulce, porque no era fácil encontrar algo dulce. Pero esa medicina era lo más rico de la vida", agregó.

La Cubana... habló de la sensación que le causaba de niña saber que había Novatropín en la casa, similar a cuando sus padres ponían una lata de leche condensada en el refrigerador.

"Era la adrenalina de tomarse la leche condensada cuando uno quería algo dulce, pero el Novatropín era más rápido, porque tú te prendías a la lata y la leche no bajaba, porque estaba dura adentro por el frío. Entonces había que hacerlo cuando no estaban en la casa y no te estaban viendo", bromeó.

Más de 300 personas comentaron en la publicación, donde contaron sus recuerdos y anécdotas con el Metilbromuro de Homatropina y con otros medicamentos de sabor agradable como el BiComplex (complejo B) o la Benadrilina.

"¡El Novatropín! Cuando el refri estaba vacío, ese era el dulce", admitió una madre de familia.

"Yo me tomé en la beca medio pomo de salbutamol como refresco de fresa, me dio una taquicardia que se me quería salir el corazón. Pero alivié el hambre…", recordó un hombre.

"El viejo y confiable Novatropín. Mi postre favorito", dijo una usuaria.

"Yo mezclé el Novatropín y la Benadrilina, directamente al hospital porque me tomé los dos pomos", reveló otra.

"Novatropín, jajaja, mi primo se tomó todo un pomo, no lo puede tomar de por vida", afirmó otro internauta.