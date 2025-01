Youtuber cubano critica a quienes votaron por Trump mientras sus familiares esperan en México

Vídeos relacionados:

El youtuber cubano Yander Serra criticó este martes a los cubanos con familiares en travesía migratoria y que a pesar de ello votaron por Donald Trump, quien ordenó el cierre de la aplicación CBP One, dejando sin efecto las citas de miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Serra cargó contra aquellos cubanos que, a pesar de tener familiares varados en México, decidieron votar a favor del republicano en las pasadas elecciones.

“El cubano es el bicho más malo que hay”, escribió Serra en un post de Facebook.

Post en Facebook

“Tanto que aquellos que podían votar, lo hicieron a favor de Trump, incluso teniendo a su madre o algún familiar esperando en México. Por eso nos tienen que pasar las cosas que nos pasan. Y ahora me pueden caer en pandilla... me da igual que me ataquen”, continuó el youtuber.

Serra, conocido por su estilo directo y polémico en redes sociales, lamentó la falta de empatía de aquellos que apoyaron las políticas migratorias de Trump, que recientemente reinstauró medidas como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocidos como “Quédate en México”.

Con estas medidas, miles de cubanos y otros migrantes se ven obligados a esperar en condiciones precarias en territorio mexicano mientras sus solicitudes de asilo son procesadas en Estados Unidos; o se enfrentan a la deportación según anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

La periodista cubana Monica Baró también criticó a los trumpistas, y que ahora intenten "presentarse como preocupados por los que quedaron varados tras la eliminación de CBP One".

Publicación en Facebook

En un extenso comentario en sus redes sociales, Baró aseguró: “No entiendo qué hace la gente que ha sido abierta o sutilmente trumpista, pretendiendo ahora que se preocupa por el dolor de los cubanos que quedaron en México”.

Baró comparó a estos cubanos con aquellos que, en su opinión, solo buscan ganar simpatía de forma oportunista: “Es la gente que se metía en las piñatas de chiquita, desbembando el pulóver o subiéndose el vestido para que todos los caramelos le cayeran encima de la tela. It is a win-win”.

La crítica de Serra y Baró se produce en un momento tenso para los migrantes cubanos, que se ven atrapados por las nuevas políticas de Trump.

La eliminación de CBP One -y del programa de parole humanitario- ha dejado a miles de personas sin citas programadas para solicitar asilo en Estados Unidos, y generado una creciente desesperación en la frontera con México.

La situación se complica aún más con la reinstauración del programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras sus casos son procesados.

Además, el parole humanitario que había beneficiado a miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua también fue eliminado, lo que deja a muchas familias sin opciones viables para ingresar a Estados Unidos.

