Tres heridos tras choque de camión y almendrón en La Habana

Al menos tres personas sufrieron heridas luego del choque de un camión y un automóvil del tipo “almendrón”, en el Vedado, La Habana, al amanecer de este domingo.

De acuerdo con un reporte en Facebook, poco antes de las 6:00 a.m., en la intersección de 3ra y 12, se produjo la colisión entre ambos vehículos, cuando el almendrón fue impactado por un camión que bajaba por esa última calle.

“Cerca de las 06.00 am, esquina de 3ra y calle 12 en el vedado, el estruendo del impacto entre el almendrón azul y el camión verde y rojo que bajaba por calle 12 despertó a casi toda la vecindad”, indicó el internauta Raúl Córdova, en una publicación con fotos tomadas tras el incidente.

Córdova informó que “el chofer del almendrón quedó trabado y los rescatistas lo sacaron”, mientras que “dos muchachos se cayeron de la parte de arriba del camión”, pero no dio detalles sobre la magnitud de las lesiones de las tres personas.

“En fin, trágico amanecer de domingo”, concluyó el autor del post. Las fotos muestran la presencia en el lugar de un camión del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia.

Según los comentarios a la publicación, presuntamente ninguno de los dos conductores respetó las reglas del tránsito que imponen aminorar la marcha y detenerse si es necesario, cuando las luces roja y amarilla del semáforo están en intermitente, durante la madrugada.

Sin embargo, un usuario nombrado Pedro Ricardo Sánchez González observó que el problema en ese cruce es que “los intermitentes de horario de poca circulación están mal, 3ra tiene la prioridad y sin embargo tiene el intermitente rojo, y 12 que tiene el PARE tiene el intermitente amarillo, entonces llegamos al problema de que el conductor que viene por 3ra, que sabe que tiene prioridad sobre 12 no se detiene ante la luz roja, y el conductor que viene por 12 qué nunca ha tenido prioridad sobre 3ra tiene luz amarilla y no detiene la marcha ya que piensa que tiene prioridad, y bueno tristemente pasó lo que pasó”.

Sánchez llamó la atención sobre que “el semáforo antes funcionaba bien, lo que luego de una reparación quedó así, 3ra con luz roja intermitente y 12 con luz amarilla, cuando 3ra siempre ha tenido prioridad”.

Otro cubano identificado como Artyom Chyornyj sostuvo también que “a esa hora de la madrugada los semáforos deben estar en luz amarilla parpadeante para 3ra y luz roja parpadeante para 12, o luz roja parpadeante para ambas calles”, y concluyó: “Sea como sea el caso, no puedes dejarte llevar por el horario que hay poco tránsito. Deben disminuir velocidad antes de pasar la intersección semaforizada y detenerse si es necesario”.

Aunque el incidente no tuvo consecuencias fatales, Robiet Pérez Pereyra aprovechó para hacer una reflexión sobre la irresponsabilidad de choferes y transeúntes en las calles y carreteras cubanas: “La imprudencia del cubano manejando y transitando en la calle no tiene límites. Da igual como peatón, en moto o carro o lo que sea. No sé qué más necesitan para llamarse a la cordura y el sentido común”.

Pérez analizó que “son imprudencias y accidentes uno tras otro que sumergen en la tragedia a familias completas, más las pérdidas materiales con el trabajo que cuesta. Todos se sienten intocables hasta que acaban llorando. Por favor!!! Y no lo digo por este en particular, la calle se ha vuelto una selva más allá de los apagones en semáforos, las calles destruidas y las señales deficientes”.

Según estadísticas oficiales, los accidentes de tránsito registraron un descenso del 13 % (543 menos) en el primer semestre del año, con relación al mismo periodo de 2023.

Sin embargo, los incidentes en las carreteras y calles del país no cesan, y la ciudadanía está preocupada por la frecuencia con que ocurren y su elevado costo en pérdidas de vidas humanas y materiales.