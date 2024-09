Joven cubano de 21 años es asesinado en San Germán, Holguín

Un joven cubano de 21 años fue asesinado el viernes en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, en un hecho que ha conmocionado a sus familiares y amigos, pero que también ha avivado el debate sobre la seguridad pública en Cuba.

José Manuel Martínez fue degollado la medianoche del viernes para robarle la bicicleta y su teléfono celular, según indicó el perfil de Facebook “La Tijera”.

Captura de Facebook/La Tijera

El propio perfil aseguró que los presuntos asesinos “son dos delincuentes con un historial de antecedentes delictivos a los que se conocen como "Los Mellizos de Felicia"”, aunque sin dar detalles de si estos ya han sido capturados.

El asesinato de José ha generado consternación entre los vecinos de San Germán. Una amiga del joven le dedicó sentidas palabras de despedida en Facebook donde pide justicia por esta muerte.

Captura de Facebook/revolico holguín

“Mi niño, hoy el cielo está feliz, tiene un angelito más, no sé por qué te pasó eso a ti, si tan solo eras un niño que empezabas a vivir tu vida ahora”, escribió la usuaria Aleidys Yaneya Cruz Romero.

“Ni tus amistades, ni familiares te olvidaremos, siempre recordaremos a ese José feliz y contento, ¡todavía no me lo puedo creer! Siempre te recordare, cómo siempre de cariño me vivías jodiendo y diciendo cosas. Mi corazón está hecho pedazos”, expresó en un texto donde pedía que el joven brillara con mucha luz desde el cielo.

Captura de Facebook/Aleidys Yaneya Cruz Romero

En el apartado de comentarios de esa publicación fueron varias las reacciones de tristeza por el trágico suceso.

“No es fácil, cuánto dolor para todos los que lo conocíamos, descansa en paz mi niño”, dijo una internauta.

“Hermano te nos fuiste, pero sé que Diosito te va a tener en tu reino, niño para mí nunca te fuiste, porque vas a estar en mi corazón toda la vida”, expresó otro usuario.

“Sin palabras, es inmenso el dolor que dejas. EPD mi niño. Condolencias para su familia y amistades. Un fuerte abrazo hasta el cielo”, subrayó otra persona.

Captura de Facebook/La Tijera

El impacto por este crimen ha trascendido a San Germán y ha puesto, nuevamente, en el debate popular, el crecimiento de la violencia en el país.

En el poblado de San Germán se registró en días recientes un violento asalto que derivó en una hora de secuestro de una familia de la localidad.

La familia estaba compuesta por tres individuos, una mujer, el esposo de ella y un menor de edad, que es nieto de la mujer.

Las tres personas fueron amordazadas por los malhechores durante una hora, en la que aprovecharon para robar una motocicleta MZ, la cadena de oro de la señora, sus aretes, varios electrodomésticos y los alimentos racionados por el Gobierno.

En Holguín también fue noticia el asesinato de un querido profesor de educación física, la pasada semana.

Gilberto Laffita, quien residía en el Reparto Peralta de la ciudad capital holguinera, fue asesinado durante un intento de asalto a su casa.

Otro hecho realmente estremecedor y con escasos precedentes en Cuba, sucedió la mañana del 24 de agosto cuando fueron brutalmente asesinadas dos mujeres que eran vecinas y sus dos hijos, ambos menores de edad y uno de ellos, de apenas cuatro años.

Ante la conmoción causada por el cuádruple asesinato, la prensa oficialista, que acostumbra a ignorar casos de asesinatos y otros delitos graves, no tuvo más remedio que pronunciarse.