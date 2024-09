Lis Cuesta felicita a Díaz-Canel por sus bodas de cuarzo: "Entre besos y batallas"

La pareja el día de su boda y en la actualidad Foto © Facebook / Carlos Ferrera y X / Lis Cuesta

El matrimonio del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con Lis Cuesta Peraza llegó este lunes a los 18 años y la “no primera dama” lo celebró con un mensaje en las redes sociales que, como de costumbre, soliviantó a los cubanos por su cursilería y enajenación de los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos.

“Felicidades, tesoro mío, en nuestras bodas de cuarzo. Gracias por tanto AMOR entre BESOS y BATALLAS”, dijo la promotora de eventos y funcionaria del ministerio de Cultura, acompañando sus palabras con una fotografía en blanco y negro de la pareja ensimismada mientras se besan ante la cámara.

La ridiculez de la pareja ya es conocida por los cubanos, que han tenido que sufrir anteriores arranques de romanticismo de Cuesta Peraza, ya sea en aniversarios de boda, días de los enamorados, o cuando la conocida popularmente como “Empellatriz” se siente seducida por su “mango” o “dictador de su corazón”.

Se llaman Bodas de Cuarzo al aniversario 18 de un matrimonio, ya que el cuarzo es una piedra muy dura y resistente a las erosiones. Ajena a las dificultades de los cubanos de a pie, la parejita de Palacio difunde la fortaleza de sus vínculos matrimoniales como si se tratase de un asunto de Estado, o como si con semejante muestra de “humanidad” los cubanos se sintieran gobernados por personas normales, y no por personajes de un teatro de marionetas.

“Han pasado ya 18 años desde que lograste conquistar al primer secretario del PCC de tu provincia. El mayor anhelo de las “escaladoras” holguineras, pero fuiste tú la elegida. Hoy no tenemos azúcar, aceite o café en nuestra canasta básica, pero tendremos cuarzo. Gracias”, le respondió en X el usuario identificado como Taoro.

“Una ‘primera dama’ que no es primera dama, un ‘presidente’ que no es presidente, un ‘matrimonio’ que no es matrimonio. ‘En política lo real es lo que no se ve’. José Martí”, contestó el usuario identificado como Nicanor O'donnell.

“¡Felicidades, nunca se había celebrado el cumpleaños de la unión matrimonial entre la mi...erda y la fosa! ¡No obstante los quiero mucho, pues, si no fuera por ustedes, no podría evacuar el estómago! ¡Felicidades Macha linda con Juan Primito el cabestrillero!”, dijo Rolando Rosales.

“La pareja ideal... Dos subnormales ineptos... Congratuleichon y senquiu beri moch…”, se mofó José Luis de la Maza Martínez.

“¡Bellos!”, contestó por su parte la jefa de comunicación de la Presidencia de Cuba, Leticia Martínez Hernández.

"Un año más, uno más y te sigo queriendo, por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Feliz aniversario, mi AMOR", escribió Lis en su cuenta de Twitter en septiembre de 2022.

"Por muchos años más, amor", respondió Díaz-Canel, quien compartió la publicación de su cónyuge.

La boda del gobernante con Cuesta Peraza se efectuó presumiblemente en 2009, según varias fotos de la celebración que filtró a Facebook en 2020 el usuario Carlos Ferrera, quien publicó imágenes del momento de la firma ante notario, y otras celebrando con amigos y familiares.