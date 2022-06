Lis Cuesta reacciona a foto de Díaz-Canel: “Soy la dueña del mango”

Lis Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y protagonista de varias polémicas por sus salidas de tono y su falta de empatía, vuelve a estar en el punto de mira luego de, en alusión a su esposo, proclamarse como “la dueña del mango”.

Cuesta respondió a una usuaria que la había etiquetado en uno de los memes que acostumbra a difundir la propaganda del régimen cubano para intentar limpiar la deteriorada imagen de su esposo.

“@liscuestacuba Mira cómo te piropean el mango!!...”, escribió la usuaria en Twitter.

El meme en cuestión, acompañado de una foto de Díaz Canel, dice “El mango que se perdió la Cumbre de las Américas”, y había sido compartido en principio por una usuaria que destacaba el hecho de que Díaz-Canel era cubano y había acompañado su publicación de emojis de fuego, usados usualmente en situaciones de ligue.

A todo esto, la mujer a quien la propaganda oficial en Cuba evita llamar “primera dama”, luego de que su esposo amonestara públicamente a un periodista que usó el término, respondió: “Ayyy, Kachi, juro que no soy la autora del cartel, pero sí la dueña del mango”.

En medio de la crisis general que vive la sociedad cubana, esta nueva salida de tono de la pareja del gobernante Díaz-Canel ha causado revuelo en las redes sociales.

Usuarios recordaron la directa viral de hace unos días en que la madre cubana de tres hijos Amelia Calzadilla arremetió contra la clase dirigente cubana y la responsabilizó de todas las necesidades que atraviesa la población.

La madre de tres niños denunció que sus hijos no tienen comida, ni ropa, ni juguetes, y acusó al gobernante Miguel Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo.

En un momento, refiriéndose al irresponsable manejo de las redes de la esposa de Díaz-Canel, Calzadilla arremetió: “Lis (Cuesta), no me importa. Tu opinión no cuenta. Tu nieto no me importa, tu vida no me importa. Si amas a Díaz-Canel o si no, o si te lo tiras o si no, no nos importa”.

Para la activista Saily González, quien respondió a un usuario que consideró el mensaje de Cuesta como una falta de respeto con las madres cubanas, el nuevo tuit de la que no puede ser llamada primera dama no se trata de otra cosa que de una “distracción nuevecita para opacar” el impacto causado por la directa de Amelia.

Por su parte, otros usuarios, han criticado el tweet de Cuesta porque les parece falto de ética y vulgar viniendo de quien hace las veces de funcionaria y vocera gubernamental.

“¡Que vulgaridad! Con razón no saben llevar un país, ni escuchar las necesidades de las madres”, lamentó un usuario.

“Qué va, declaro que no estoy preparada para esto. Es un desatino detrás de otro”, agregó una usuaria.

Desde que se abrió su cuenta en Twitter, en marzo de este año, Cuesta se ha convertido en reiteradas ocasiones en blanco de críticas, burlas y memes, debido a sus publicaciones.

Uno de sus desatinos más célebres fue cuando llamó a su esposo Miguel Díaz-Canel “el dictador de mi corazón”, equivocación que los defensores del régimen quisieron reivindicar con challenge que consistía en publicar fotos en redes sociales en pareja, junto con dicha frase y la etiqueta #TeMolestaMiAmor, pero nada impidió las decenas de memes que se crearon.

Recientemente, levantó indignación en el espacio público cubano luego de tuitear que tenía “un estropajo en el corazón” tras sufrir una noche de apagones en Cuba.

La mayoría de los internautas cubanos entendieron sus palabras como una burla de alguien que forma parte de la élite dirigente al pueblo en medio de la actual crisis energética que sufre y que deja insoportables apagones a lo largo y ancho de toda la isla.