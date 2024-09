Cubana en USA responde a crítica por enviar dinero a Cuba: "Yo sí no me olvido de mi familia"

Nathyy Zaldivar Toro, una joven cubana que vive en Estados Unidos, ha generado un fuerte debate en TikTok tras responder a un comentario en el que se le sugería que enviara "200 más" a Cuba. La creadora no tardó en responder con firmeza y defender su postura respecto a las responsabilidades familiares que siente hacia los suyos en Cuba.

En su video, Nathyy respondió de manera directa: "Oye, 200 más no, lo que me dé la gana de mandar. Cuando pueda mandar más de 300, pues mando más de 300". Acto seguido, explicó que su situación no es una excepción: “Yo en Cuba tengo familia, yo sí no me olvido de mi familia". Además, añadió que envía dinero a la isla para asegurar el bienestar de sus dos hijos que aún viven allí: “Yo tengo dos niños en Cuba (...) tienen que desayunar bien, tienen que merendar bien (…) como yo estoy aquí para eso". Nathyy explicó las dificultades de la economía cubana, señalando que un cartón de huevos puede llegar a costar hasta “4 000 o 5 000 pesos”.

La cubana también expresó que, para ella, mandar dinero es una obligación, afirmando: “Cuba sí es un bill, para mí sí es un bill porque es obligado mandar el dinero (…) no me importa que digan que se lo mando a la dictadura (...) mi familia no se llama dictadura, se llama mi familia".

El video de Nathyy Zaldivar no pasó desapercibido, generando una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de su postura. Algunos usuarios apoyaron firmemente su decisión de enviar remesas. Un seguidor comentó: “No tienes que darle explicaciones a nadie, es tu dinero”, mientras que otro añadió: "La familia está por encima de todo". Otro usuario coincidió con Nathyy y aseguró: “Yo también tengo mis hijos en Cuba y hago lo mismo, prefiero quedarme sin nada aquí, pero que ellos coman y vivan bien".

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios criticaron su decisión de dejar a sus hijos en Cuba, sugiriendo que su presencia es más importante que el dinero. Un comentario decía: "Ni todo el dinero del mundo reemplaza la presencia de una madre, esos niños siempre van a cargar con el abandono de su madre". Otro usuario, con una opinión similar, expresó: "Deja de mandar dinero y regrésate, que tú le haces más falta que el dinero".

Pese a las críticas, Nathyy mantuvo su postura firme. En uno de sus comentarios, respondió: “Es real, pero cuando se meten con lo que no se tienen que meter, ya exploto". Otros seguidores también le mostraron su apoyo y le pidieron que no se dejara afectar por los comentarios negativos. “No cojas lucha con comentarios como esos, se feliz tú ayudándolos”, le aconsejó una usuaria, mientras que otra simplemente comentó: "Haces muy bien, nunca te arrepientas de ayudar a tu familia".

Este tipo de debates son comunes entre la comunidad cubana en el exterior, donde el envío de dinero a la familia en la isla se ve tanto como una obligación moral como un deber práctico para asegurar el bienestar de los seres queridos. La situación económica en Cuba, sumada a las dificultades políticas, ha generado un amplio espectro de opiniones sobre el papel de las remesas y el impacto que tienen en la vida diaria de quienes permanecen en la isla.

¿Y tú qué opinas? ¿Es justo que se critique a aquellos que envían remesas a su familia en Cuba? ¿O es necesario también pensar en los sacrificios que implica emigrar?