Médico cubano asombrado por gesto de un taxista en La Habana: "Usted no me tiene que pagar"

“Usted no me tiene que pagar, usted es médico”, fueron las palabras de un joven chofer de taxi cubano que conmovieron a un médico suyo coterráneo por la nobleza del gesto.

“Quisiera compartir lo que me pasó en el día de hoy, antes de todo soy médico, trabajo desde el mes de marzo en Policlínico "Managua", comenzó diciendo el doctor Daykel González Rodríguez, médico del Cuerpo de Guardia de dicho Policlínico, no sin antes aclarar que no era de publicar ese tipo de historias.

“En el día de hoy, después de una extenuante guardia me dirigía a la parada para esperar de costumbre algun ómnibus que me acercara lo más próximo a mi casa (soy de Reparto Eléctrico), pero no había nada de nada y entonces me dirigí a donde están los carros que casi siempre van para la entrada de dicha zona donde vivo y me monté e hice el acostumbrado viaje”, relató el galeno en el grupo de Facebook “Managua, Frank País y Las Guasimas”.

El médico reseñó que al momento de pagarle al chofer por el viaje este se negó a recibir el dinero.

“Quisiera expresar mis respetos a ese chico tan joven y con unos sentimientos de altruismo, bondad y amabilidad. Gracias por hacer en el día de hoy ese acto de bondad hacia mi persona. Mil veces gracias y que tenga usted y su familia un maravilloso y fructífero día”, deseó el médico en un acto que al parecer lo conmovió por lo poco habitual que se presenta dentro del contexto cubano.

Asimismo, compartió el número de la placa del carro “para que de una forma u otra le agradezcan de mi parte a su familia por la enseñanza que cada día le da a ese chico”, apuntó.

Significativa ha sido la interacción con su publicación, sobre todo de cubanos apoyando las palabras del galeno y agradeciendo la actitud del chofer, incluyendo a la madre del joven quien identificó al joven chofer como Edennis Álvarez García.

“Edennito, como yo le digo, actúa así porque es su corazón el que tiene toda esa bondad y buenos sentimientos. Así todos los días, todo el mérito es de él, muy orgullosa y agradecida a la vida por los hijos que tengo y gracias a las personas por sus bellos comentarios”, escribió Ailin García, la madre del joven.

El joven chofer también respondió a las palabras de elogio hechas en su nombre. "Muchas gracias por la dedicatoria... bastante hacen ustedes los médicos por el pueblo", escribió.

Acciones como esas, aunque poco comunes, se han hecho virales en redes sociales como un rayo de luz ante un panorama de prolongada crisis y creciente violencia en la isla.

En febrero de este año, una abuela cubana recurrió a las redes sociales para agradecer a un chofer de transporte público de La Habana por la ayuda que brindó a su hija que se encontraba con dolores de parto.

“Chofer de la ruta 222 que trabajabas en la madrugada del jueves 15 de febrero pasado, te doy las gracias infinitas”, dijo la mujer nombrada Dalia Lissette Masaguer.

Internautas cubanos reconocieron a un conductor de la ruta P13 que desvió el ómnibus para ayudar a un niño que convulsionaba al interior del vehículo.

Mientras que hace unos días, otro chofer del transporte público en La Habana protagonizó una acción de humanismo y solidaridad con una pasajera que se desmayó durante el trayecto.