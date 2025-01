Cubana en España celebra homologación de su título de Medicina: "El mejor regalo de fin de año"

Recibir el reconocimiento oficial de estudios superiores en otro país no siempre es fácil, y para los médicos cubanos en España, puede convertirse en una batalla interminable. Este fue el caso de @wlenda.5, quien, tras dos años y medio de espera, finalmente recibió su homologación como licenciada en Medicina. La joven cubana compartió su felicidad en redes, describiendo el momento como "el mejor regalo de fin de año".

“Ha sido un camino largo, muy largo, pero oficialmente soy licenciada en Medicina en todo el territorio nacional. No sé cómo describir lo que siento, si es felicidad... Esto ya es otro nivel. Estoy feliz, feliz, feliz”, expresó al abrir el correo que confirmaba su homologación. Según explicó, el proceso incluyó verificaciones en su universidad y múltiples trámites. “Hubo comprobación de todo, todo, todo, pero oficialmente me ha llegado. Antes de que comenzara el 2025, tengo mi homologación. Estoy super agradecida con Dios, con la vida, con la suerte que he tenido”.

Según su experiencia, es fundamental preparar con cuidado toda la documentación necesaria, que incluye el título, certificación de notas y plan temático, entre otros. Más tarde, en un otro video, la joven ofreció detalles sobre los pasos a seguir para otros médicos cubanos que están en el mismo proceso.

@wlenda.5 no es la única cubana que ha enfrentado esta situación, pues la homologación de títulos para médicos de Cuba en España puede tardar años, a pesar de que la ley establece un máximo de seis meses para resolver los expedientes. Este año, el tema ganó notoriedad luego de que asociaciones de médicos cubanos denunciaran irregularidades en el proceso y organizaran protestas frente al Congreso de los Diputados en Madrid.

En septiembre pasado, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, hizo un llamado al gobierno español para agilizar las homologaciones, subrayando que la falta de profesionales médicos afecta gravemente al sistema de salud. Según explicó, los galenos cubanos cuentan con una formación sólida y homogénea, por lo que los trámites deberían ser más rápidos. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan largas esperas que les obligan a trabajar en empleos no relacionados con su profesión.

El testimonio de @wlenda.5 resonó con cientos de personas en las redes, que la felicitaron y compartieron sus propias experiencias. “Muchas felicidades, colega, yo llevo tres años, un mes y 24 días esperando, pero me alegro mucho por ti”, comentó un usuario, mientras otro compartió: “Felicidades, yo llevo un año y cuatro meses y todavía no puedo abrir la resolución”. Otra persona señaló: “Yo también espero, ya voy para tres años. Esto es tan injusto”.

Algunos usuarios que ya habían completado el proceso compartieron su emoción al revivir esos momentos. “Te entiendo porque yo sentí lo mismo cuando me salió mi homologación”; “Es el mejor regalo de fin de año, felicidades”; “Yo llevo esperando desde mayo de 2022, pero verte me da esperanza”. Incluso una futura fisioterapeuta escribió: “Tu video me inspiró, voy a empezar mi proceso”.

Entre las felicitaciones hubo también reflexiones sobre el camino difícil que muchos atraviesan. “Los cubanos solo sabemos lo que se pasa en esta espera”; “A mí me llevó 33 meses, pero sé exactamente lo que sientes ahora”; “Es un proceso largo, pero vale la pena cuando llega este día”.

A pesar de las dificultades, historias como la de @wlenda.5 son una inspiración para los profesionales cubanos que aún esperan su homologación. En sus palabras: “Mis compañeros que están homologando, el día que les salga esto se van a sentir como me siento yo. Estoy feliz, feliz, feliz. Todo el trabajo y los tragos amargos valen la pena cuando por fin llega este momento”.

