Tras compartir "la parte negativa" de trabajar en Walmart, cubano habla de los beneficios

Tras haber compartido un vídeo sobre la parte negativa de trabajar en Walmart, que ya suma más de 55 mil likes, el tiktoker cubano @edgy.mp3 volvió a generar debate en la red al referirse a los aspectos positivos de su experiencia laboral en la famosa cadena estadounidense.

En respuesta a los seguidores que le pidieron en comentarios al primer vídeo -que ya ha acumulado, hasta la fecha, más de 1.5 millones de reproducciones- que también hablara sobre lo bueno, @edgy.mp3 decidió compartir su visión sobre los beneficios de su trabajo.

"Trabajar en Walmart tiene algunas cosas buenas, no todo es tan fatal como lo pintan", explicó el joven cubano, cuyo nuevo video ya cuenta con más de 21 mil likes. Entre las ventajas, destacó la flexibilidad en los horarios de trabajo, señalando que es posible encontrar turnos para cualquier tipo de persona. "Yo, por ejemplo, trabajo en la madrugada y me encanta", comentó, mencionando además que cuenta con dos descansos de 15 minutos y un almuerzo de una hora, beneficios que no siempre se ofrecen en otros empleos.

El creador también mencionó otros beneficios que ofrece Walmart a sus empleados, como descuentos en compras, membresía gratuita a algunos gimnasios y una suscripción a la plataforma de streaming Paramount Plus, así como un seguro de salud que, aunque "no cubre mucho... ahí está, como para algún accidente laboral".

Otro aspecto que resaltó fue la inclusividad en las contrataciones: "Walmart contrata a todo tipo de personas: ancianos, tuertos, autistas, inmigrantes como yo", comentó.

La publicación desató miles comentarios de los usuarios, quienes compartieron sus experiencias y opiniones sobre trabajar en Walmart: "El seguro de Walmart es muy bueno, una mujer que trabaja conmigo recibió dos trasplantes de corazón con ese seguro"; "Me interesa lo del gym"; "Puse este video en mi lunch room con todos mis compañeros, nos causaste mucha risa… totalmente identificados"; "El descuento de empleado también es bueno no tanto pero si algo a mí me aceptaron por tener autismo"; "Son algunos gimnasios, tienes que preguntar en tu área cuáles tienes disponibles. Y sí son gratis"; "El seguro es uno de los mejores! Lo aseguro"; "Yo trabajo en Walmart y no sabía que teníamos tantos beneficios"; "Me encanta que Walmart contrata a todos, oportunidades para todos"; "Los beneficios de la compañía me atrevo a decir que son de los mejores. Yo trabajo para Sam’s club (misma compañía) pero la administración interna nuestra es pésima".

"Y se te pasó que no hacen antidoping"; "A mí me cayó mal el racismo de los encargados y clientes y lo pesado del ambiente con ciertos compañeros"; "Súper mal que pagan"; "No son de los mejores, son solo beneficios"; "Walmart es tremenda mierda para trabajar, hay preferencias racistas de todo"; "Mi Walmart era muy racista, me tuve que ir"; "Genial, lo que no me gusta es que nunca te llaman cuando aplicas, y se vence la aplicación y tienes que reanudarla, ¿ nunca las revisarán?"; "Lo malo cubre lo bueno"; "Yo te miro tan lindo que se ve el video, trabajo en Walmart overnight; a mí no me da tiempo ni de mirar la hora en mi cel de tan rápido que tenemos que trabajar", acotaron otros en comentarios al vídeo, que no deja de sumar reacciones.