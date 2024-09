Taylor Swift anuncia su respaldo a Kamala Harris

Donald Trump y Taylor Swift Foto © Wikimedia Commons / Max Goldberg - Instagram / taylorswift

La estrella del pop del momento, Taylor Swift, causó un gran revuelo en el ámbito político al declarar públicamente este martes su apoyo a la candidatura de Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Swift manifestó su respaldo a la actual vicepresidenta, calificándola como una "líder talentosa y firme". La cantante subrayó que su apoyo se basa en su creencia de que Harris puede "dirigir con calma en lugar de caos", lo cual considera esencial en el clima político actual.

"Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan", dijo Swift en su publicación.

"Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos", afirmó la cantante.



El post de Swift no solo elogió a Harris, sino también al compañero de fórmula demócrata, Tim Walz, destacando su compromiso con los derechos LGBTQ+, la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

Con más de 280 millones de seguidores en Instagram, la declaración de Swift tiene el potencial de influir en millones de votantes jóvenes, un grupo demográfico crucial para los demócratas en estas elecciones.

La cantante también aprovechó la oportunidad para instar a sus seguidores a registrarse y a informarse antes de votar, enfatizando que la elección es "suya", pero subrayando la importancia de ser parte activa en el proceso democrático.

La foto que acompaña la publicación muestra a Swift con su gato, en lo que algunos han interpretado como una respuesta a comentarios despectivos realizados por JD Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump.

El respaldo de Swift a Harris no es su primera incursión en la política; ya había expresado su apoyo a Joe Biden en las elecciones de 2020. No obstante, la artista explicó que decidió ser clara sobre sus planes de voto después de que Trump difundiera una imagen falsa de ella promoviendo su candidatura, lo que provocó que Swift reflexionara sobre los peligros de la desinformación en la era de la inteligencia artificial.

"Recientemente me di cuenta de que mi imagen generada por la IA fue publicada en las redes de Donald Trump apoyando falsamente su carrera presidencial. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad", sentenció la diva.

Este respaldo es considerado uno de los más importantes para Harris hasta el momento, dado el poder de movilización de Swift entre su masiva base de seguidores.