Se viraliza imagen de una pizarra en escuela de Santiago de Cuba: "Logros de la revolución"

Una foto de la pizarra de una escuela en Santiago de Cuba compartida por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada se ha hecho viral en Facebook.

"Logros de una educación revolucionaria en Cuba", ironizó el reportero.

Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

La imagen corresponde a la escuela Josué País, de la ciudad santiaguera, y en ella se puede ver un pedazo de lo que una vez fue una pizarra, con un enorme agujero y sobre una mesa recostada a la pared.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Decenas de internautas comentaron indignados en la publicación.

"Y no has visto nada, no hay ni lámparas, ¡todo es un desastre!. Y luego salen los ignorantes a decir que la educación es gratuita", expresó una usuaria.

"Si lo 'gratuito' es para recibir mierda, ¡prefiero pagar! No se puede tener a todo un pueblo enajenado mientras quienes lo mantienen cautivo viven la dulce vida", afirmó un santiaguero.

"Lo más doloroso es que nuestros hijos van a la porquería de escuelas que hay y no aprenden nada, porque hasta a los mismos profesores les da lo mismo", denunció una madre de familia.

"Ahora mismo si va una visita del nivel central a esa escuela, sacan una pizarra nueva, porque así es en este país", aseguró una habanera.

A finales de agosto, una madre en La Habana estalló por las malas condiciones de la escuela de su hijo, quien comenzó este curso el cuarto grado.

La mujer mostró en un video el deterioro del aula, con el techo manchado del agua de recientes lluvias que se había filtrado, el piso lleno de agua y la puerta, prácticamente deprendida.

"Lo que tengo es ganas de llorar nada más de saber que mi hijo va a estudiar aquí, porque nada más que caiga un palo de agua, miren, miren ese techo y ese piso...", dijo indignada la mujer.

"En estas mesas se pinchan las manos, se rompen los uniformes, se deterioran los libros. Dos lamparitas, el niño que tenga problemas en la vista, se jodió", recalcó.