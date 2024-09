Camila Arteche cuenta cómo intentaron estafarla: "Tenían los últimos 4 dígitos de mis tarjetas"

Camila Arteche compartió a través su cuenta de TikTok (@camila_arteche) que estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica. En el video, que ha acumulado miles de likes, la actriz cubana relató cómo recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por una agente de "Bank of America", afirmando que había un intento de fraude con su cuenta de Amazon por $3,000.

Durante la llamada fue transferida a un supuesto "departamento de fraudes" y luego a un "detective", quien le pidió que retirara dinero de su cuenta bancaria para depositarlo en una cuenta que él le indicaría. La también influencer radicada en Miami explicó que, al mencionar que consultaría con su abogada, el hombre cambió de actitud y se mostró nervioso, lo que la llevó a desconfiar. "Ahí sí ya dije no, esto es mentira", confesó la actriz, quien finalmente colgó la llamada y verificó con su abogada que todo era un intento de estafa.

El video ha generado una gran cantidad de reacciones entre los usuarios de la red, muchos de los cuales compartieron experiencias similares: "Me pasó, pero yo les dije que los llamaba para atrás, y cuando llamé al banco, me dijeron que era un fraude"; "A mi papá y a mi hermano se lo hicieron, pero como ellos ya sabían, no los cogieron".

Camila también mencionó que, según su abogada y el personal del banco, los bancos nunca solicitan información delicada ni dinero por teléfono. "Es cierto, te mandan mensajes para parar las transacciones, a mí me lo hicieron de madrugada y cuando desperté ya habían acabado con todo"; "Los bancos nunca se comunican por llamadas", coincidieron los usuarios.

Otros aprovecharon para relatar sus propios sustos: "A mí me dijeron que pusiera la tarjeta en mi buzón y que ellos la recogían. Cuando les dije que ya la había puesto, me dijeron que pasaban por ella"; "A mi mamá le estafaron hace 10 días en Bank of America, le sacaron todo su dinero de la cuenta", contaron.

Camila agradeció las muestras de apoyo y recomendó a sus seguidores que siempre llamen directamente al banco ante cualquier duda. Muchos de ellos agradecieron la información: "Gracias a Dios fue solo un susto, y gracias a ti por compartir los tips", comentó una persona. "Hay gente que pasa cursos de cómo hacer estos scams, es un negocio y lo único que podemos hacer es educarnos para no caer en su trampa", advirtió otro usuario.

El video, que ya ha alcanzado más de 3,000 likes , sigue generando comentarios en los que las personas comparten sus experiencias o agradecen la advertencia de la actriz, quien cerró su vídeo con un deseo: "que no les pase, y si les pasa, que se den cuenta a tiempo como yo".