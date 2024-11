Diseñadora cubana Yanet Almaguer: “A las mujeres les digo ¡no dejen los sueños en la almohada... cúmplanlos!”

La cubana Yanet Almaguer es una versátil creadora cubana residente en Estados Unidos, reconocida por una trayectoria polifacética de constancia, superación y excelencia.

Desde los 22 años vivió las vicisitudes del emigrante indocumentado en España; luego llega a Norteamérica, donde se enfrenta a las labores más duras, entre ellas la de camionera, ruda faena que la catapulta agudizando su creatividad. Aflora así en ella la vocación dormida, pues al volante descubrió el diseño textil, que confiesa: “¡Me enamoró!”.

Sus diseños tienen un impecable acabado, con una visión renovada de su propuesta estética, en los que están presentes la diversidad y experiencias de vida plasmadas en cada pieza.

Hablar con Yanet en su espaciosa casa es “conversar” con sus perros, compartir con sus modelos de ropa aún sin estrenar, escuchar música arriba… Es contagiarse de la buena vibra de esta mujer, toda entrega y entusiasmo.

Cuando supiste que eras acreedora del reconocimiento popular y elitista, ¿quién fue la primera persona en la que pensaste?

En mi madre porque, aunque no lo creas, empecé con ella. De chiquita, yo cogía la ropa de mi mamá, se la desbarataba y hacía diseños. Entonces, yo tenía 10 años. Ella me alentaba a que yo hiciera mis “inventos”. Era muy feliz viéndome hacer esa faena.

¿Eres creadora por tradición familiar, cuándo confeccionas tus primeros diseños?

Déjame decirte que jamás yo diseñé ni en Cuba ni en España; eso me surgió encaramada en el camión. Nadie en mi familia diseñó nada. De chiquita, mami me llevó a clases de corte y costura: bordar, tejer, coser… Y en ese momento, también se me ocurrían ideas, las dibujaba, y así cree mi propio mundo onírico que luego se hizo realidad... ¡cuando menos lo esperaba!

¿Con qué tipo de tejido comenzaste, qué modelos?

Empecé a diseñar juegos deportivos, blusitas, vestiditos. El primer diseño grande fue un mono de piedras y el body con la bandera cubana que lució La Diosa cuando cantó en el Watsco Center. Fue su primer show en Miami, el 22 de abril de 2023. A partir de ahí, empecé a hacer diseños de alta costura, diseños que tenía grabados en mi mente y no me atrevía a materializarlos.

Fueron diseños estrenados por mis modelos en el lanzamiento que hice con mi marca Le Zachas, el 31 de agosto de 2024, en el Stage Miami. Fue un éxito rotundo.

Asistieron personalidades de la farándula como la actriz, conductora e influencer Camila Arteche, la cantante Dayamí La Musa, la actriz Heidy González (Hidroelia), el cantante Eddy, la modelo, bailarina y coreógrafa Katia Grenot y los representantes de la música urbana Dary Newflow y Leandro Luis (Litkaizen).

Yordamis, excantante de Bamboleo, me produjo el espectáculo, que fue apoyado por el periodista Nelson Rubio, la influencer, productora y actriz Aly Sánchez y Boncó Quiñongo, el afamado humorista.

Dime qué significó para ti ser la primera diseñadora cubana en verse proyectada en las inmensas pantallas del Times Square. ¿Cuándo sucedió esto?

Muchacha, eso fue antes de mi primer desfile, el 12 de enero de 2023. Me pusieron mis diseños, a mí... ¡y sin pagar un dólar! Fui entrevistada por varios medios como Noticias de Cuba, Diario Las Américas, Shoutout Miami y la revista Voyage, estas últimas de Estados Unidos, que se interesaron por mí cuando me vieron en las pantallas de Times Square.

¿Tus diseños son en serie o haces piezas limitadas?

¡Ay, Julita! Es lo que se me ocurra. Me enfoco en mi pasado, en mis experiencias en la vida, en todas mis etapas. Cada diseño es diferente, acorde con cada momento. Me gusta mucho la seda, la tela de brillo contemporánea; uso la tela bengalina, de Colombia. Allí tengo una fábrica que utilizo cuando vendo ropa al por mayor.

Hago vestidos de alta costura para personalidades, pero también prototipos por cantidades para ser vendidos en mi tienda on line Le Zachas Boutique. Vendo mis diseños por tallas y colores, ya sean vestidos, chaquetas, bañadores, juegos deportivos, monos enterizos. Hasta ahora, hago ropa femenina nada más, aunque pronto abriré mi horizonte hacia la masculina. Me inspira la vida europea, su moda, la mezclo con la latina.

En la decoración de tus telas ¿qué técnicas empleas?

Muchos diseños son exclusivos porque los hago a mano, empleo mucho tiempo en esa labor. Son diseños exclusivos, limitados. Nunca repito un diseño salvo que me lo soliciten. Confecciono mis telas con máquinas de coser y la pedrería la hago a mano, con aguja e hilo.

¿Qué tipo de cliente tiene Le Zachas?

Tengo clientes de todo tipo y de muchos países: España, Cuba, Perú, México, Venezuela. Actrices y modelos visten mis modelos habitualmente como Camila Arteche y Yordamis, la chica de Bamboleo. Yo todo lo vendo on line, en mi tienda, y además como soy influencer también, me compran mucho por las redes sociales.

¿Piensas convertirte en la joya de la corona del gigante textil?

No quiero parecer soberbia pero sí, es mi quimera. ¿Por qué no soñar en ser como Coco Chanel, Christian Dior, Versace, Givenchy, Ives Saint Laurent, esos paradigmas del diseño universal? ¿Por qué no luchar por poseer tiendas en varios países? ¿Sabes cuál sería una de mis mayores aspiraciones? Que Jennifer López vista alguno de mis diseños. Le he escrito, ella ayuda a las mujeres empoderadas, a las emprendedoras, a las que se lanzan a labrarse sus sueños, pero bueno, hasta ahora a mí no me ha tocado. Jajajaja...

¿Te sientes influenciada por alguna corriente dentro del diseño?

Me gusta mucho Yas González (viste a Diana Fuentes, Gente de Zona). Ella vio mi talento en las redes y me escribió que si quería participar en su pasarela como diseñadora; para mí fue algo inesperado. Me dijo que tenía que explotar mi talento. Fue mi primera pasarela; en la famosísima y muy cubana Calle 8.

¿Tienes otros referentes en la moda?

Coco Chanel y Versace. Coco empezó con diseños deportivos, igual que yo (o yo igual que ella jajaja). Después se lanzó a la alta costura con diseños de la vida real, como yo, que me inspiro en mujeres reales. Versace me encanta por sus transparencias atrevidas.

Quiero que las mujeres que yo visto se sientan libres y puedan sentir y vestir como quieran.

Próxima pasarela de Le Zachas…

Mi próxima pasarela la haré en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Sí, voy lejos, con modelos de allá. Será en la primavera de 2025. Me invitó una diseñadora árabe muy famosa en esa parte del planeta, Diana Mahrach Couture, quien se enamoró de mis diseños en una pasarela en la que incluí a una señora de 89 años, que fue una sensación. ¡Lo bien que lo hizo!

¿Vienen próximos proyectos, tendrán motivos cubanos, romperás con la línea que has seguido hasta ahora?

Sí, uno de los proyectos es hacer pasarelas únicas con fusión, o sea, diseño más música y baile. De hecho, quiero enfocarme en la Cuba que viví, muchos girasoles, típica cubanía, utilizando la naturaleza.

Ya que hablamos de Cuba, ¿qué es de la Yanet de Cuba?

En Cuba estudié danza moderna en la Escuela Narciso Medina, después hotelería y turismo (porque era lo que daba dólares), porque lo que a mí me gustaba de verdad era la veterinaria, amo a los animales.

En 1999 me di cuenta que aquello no era lo mío y con 22 años agité mis alas. Me fui para Palma de Mallorca, España. Supuestamente iba para Angola, pero en el tránsito por Madrid, ahí mismo me quedé. Fui a Mallorca, pues allí tenía familia, y estuve 11 años, tres de ellos, indocumentada.

Te cuento que dormí en las calles, cuidé niños, pasé muy malos momentos con una mujer de la que no quiero hablar. A los dos años de estar en esa isla, empecé a bailar en hoteles y hacía de barbera pelando hombres de día, hasta que decidí venir para Estados Unidos, para poder reunir a mi familia. Lo conseguí, aunque no ha sido fácil.

¿Cuándo llegaste a Estados Unidos?

En 2010. Y después de un año sin papeles, empecé a bailar en la televisión, pero a los seis meses, quién te dice que cogen preso al dueño del canal. Eso fue una odisea: andaba en bicicleta, mi papá falleció, vivía sola en un efficiency y, en medio de la nostalgia, decidí echar hacia adelante: vendí pelucas en Bayside, aires acondicionados, piezas de automóviles, repartí paquetes en DHL por dos años. Empecé a estudiar cosmetología y después de un año, trabajé en un hotel.

En ese lapso traje a mi mamá de Cuba, salgo embarazada y pierdo a mi hija con seis meses de gestación (Zacha, de ahí el nombre de mi firma); traigo a mi hermano y a mi sobrina, caigo en una terrible depresión por perder mi barriga, ya desarrollada la niña. En ese periodo, todos mis familiares eran mantenidos por mí, con el agravante de que mami estaba muriendo.

Entonces, escucho a alguien decir que los camioneros ganaban bien y ahí mismo esta cubana preguntó si las mujeres podíamos conducir un camión, me dijeron que sí. Dejé la peluquería y me subí al camión, escenario idóneo para en medio de carreteras y ciudades desconocidas, visualizar mis diseños… ¿Qué te parece?

Estuve cinco años manejando, así conocí al que hoy día es mi esposo, Carlos Rafael. Me bajé del camión porque quería tener a mi bebé, algo que no logré, pero se me multiplicaron las ideas hasta poder hacer mi marca. ¡Esa es mi vida Julita! Así fue que me gané el calificativo de “Mujer maravilla”.

¡En fin! que si la actriz israelí Gal Gadot, que personifica a Wonder Woman conoce esta historia... ¡convencida estoy que le cede protagonismo a esta cubana que ha sabido salvar su mundo interior y repartir felicidad con sus espectaculares pasarelas y su optimista forma de ver la vida! Y, para colmo, premiada esta semana como Emprendedora Latina 2024.

Consejo de Yanet Almaguer para todas las mujeres...

¡No dejen los sueños en la almohada... cúmplanlos! No tengan miedo a realizarlos. Todo es posible mientras confíes en ti; aprende a delegar, pensamos que podemos hacerlo todo y no es así. Olviden los estereotipos, como mujeres somos capaces de todo y podemos lograrlo todo, si queremos.