"Nos pisamos entre nosotros mismos": Cubano en Florida lamenta falta de unión y apoyo entre compatriotas

Un joven cubano, conocido en TikTok @el_nany_ ha provocado las reacciones en la red, tras lamentar la falta de solidaridad entre muchos inmigrantes cubanos en Estados Unidos. En su mensaje, Elnany estalló contra algunos compatriotas, y también latinos en el país, que se atacan entre sí, en lugar de apoyarse mutuamente.

“Es increíble cómo nosotros mismos los cubanos nos pisamos entre nosotros mismos”, dijo al principio de su video.

Para tiktoker no importa cómo se llega al país, pus todos los inmigrantes comparten el mismo objetivo: mejorar sus vidas y las de sus familias. "No importa cómo viniste, balsero, frontera o visa, todos estamos buscando una mejor vida", afirmó. Visiblemente molesto, cuestionó: "¿Por qué tenemos que hablar mal del otro? Nadie sabe la situación de cada quien".

El video, que y asuma más de 9,000 likes, ha desatado una ola reacciones, muchos de los cuales apoyando su mensaje: “Es que a muchos se les ha olvidado que una vez fueron recién llegados aquí, y tener un poco de solidaridad con las personas”; "Así mismo es, hay personas que se les olvida de dónde salieron; con las glorias se olvidan las memorias"; “No hay peor estilla que la del propio palo”; El peor enemigo de un latino es otro latino".

La conversación no se limitó a la comunidad cubana y un usuario compartió su experiencia como venezolano: "A mí por ser venezolana me han atacado duro, pero solo por mi nacionalidad. Se me ha hecho fuerte, bendiciones".

Los comentarios coincidieron en la importancia de la empatía y el respeto: “Yo me quedo botada cuando dicen balseros, los balseros son las personas más valientes que existen”; “Tienes mucha razón, Dios te bendiga, amén”; "Todos somos cubanos", "Muy buena tu reflexión, hace falta que la analicen y concienticen", opinaron algunos.

El creador cerró su video con un llamado contundente: "Basta ya, tienen que parar de verdad", un mensaje que ha resonado en la red.