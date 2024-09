Cubano en EE.UU.: "Quien te acoge al principio, termina expulsándote de su casa por una ridiculez"

Un joven cubano compartió este martes en redes sociales su experiencia como emigrante en Estados Unidos, afirmando que, irónicamente, la primera persona que acoge a los recién llegados suele ser la misma que, con el tiempo, termina echándolos de su casa por motivos que considera ridículos.

“La primera persona que te recibe y te acoge es la primera que te entierra el puñal y te traiciona”, comentó Edgy (@edgy.mp3) en TikTok.

Explicó que las razones por las que suelen ser expulsados de las casas donde son acogidos son, según él, absurdas: “Te dejan de hablar o te botan por cosas como que se perdió dinero, por celos con su pareja, o por algún conflicto relacionado con la comida”.

El joven también destacó que una de las duras realidades que ha descubierto viviendo en Estados Unidos es que, sin un trabajo, “no eres nadie”, e ilustró cómo se gasta dinero con una frase ingeniosa: “Aquí de respirar ya gastas 100 dólares”.

A pesar de nunca haber trabajado en Cuba, en Estados Unidos aprendió a desempeñar varios trabajos, desde Burger King hasta colocar alfombras o trabajar en Walmart: “Nada se compara con la sensación de cobrar tu cheque semanal y gastarlo en tiendas como Ross”, añadió con un toque de humor.

Otro de los desafíos que mencionó fue la falta de tiempo libre: “No tienes tiempo ni para rascarte el trasero”, expresó de manera coloquial, describiendo cómo la rutina diaria entre el trabajo y la casa lo deja exhausto al final de la semana, sin energía para salir o disfrutar del tiempo libre.

Por último, concluyó que ese es el precio a pagar por vivir en un país como Estados Unidos.

Luis David Fuentes, “El Kentubano”, compartió recientemente en su canal de YouTube el vídeo que deberían ver los recién llegados a Estados Unidos.

Se trata de una charla motivacional breve, pero contundente, con un solo consejo dirigido a los cubanos que acaban de instalarse en Estados Unidos y han sido acogidos en las casas de familiares y amigos: “Búsquense un apartamentico”.

Por si no lo tenían claro, el coach les dice que aunque los reciban con un abrazo y diciendo, "Bienvenido a la libertad", en realidad son un problema no, "un problemón" para esas personas que tienen que correr con los gastos de la estancia, con más consumo de luz, agua, gasolina, etc.

Un total de 15,645 cubanos ingresaron a Estados Unidos durante el mes de julio, según los últimos datos revelados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta cifra representa una ligera disminución en comparación con junio, cuando 17,563 cubanos entraron al país, marcando el menor ingreso registrado en los primeros nueve meses del año fiscal 2024.

En lo que va del año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023, ya suman 196,567 los cubanos que han ingresado a EE.UU. por diversas vías.