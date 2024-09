Cubanos responden a Bruno Rodríguez: "Sin ustedes el PBI hubiera crecido a un 100%"

Cubanos le han salido al paso a Bruno Rodríguez Parrilla, tras afirmar que sin el embargo estadounidense el producto interno bruto (PIB) de la Isla hubiera crecido en un 8% en 2023.

El titular de Relaciones Exteriores dio su conferencia de prensa anual sobre el "bloqueo" y como es habitual, trató de achacarle la culpa del actual desastre cubano, en lugar de admitir la responsabilidad del régimen.

"Los retos actuales de la realidad cubana tendrían mejor y más fácil solución si Cuba pudiera disponer de cuantiosos recursos que el bloqueo le priva", afirmó.

Después de décadas oyendo el mismo discurso, los cubanos no se dejan engañar con cifras falsas de daños materiales causados por el bloqueo. Saben que el único responsable de la crisis es el gobierno, con su insistencia en mantener la economía planificada y estatalizada, a pesar de su evidente fracaso, y su oposición al naciente sector privado.

"Sin ustedes el PBI hubiera crecido a un 100%", afirmó un habanero.

"De no existir el sistema político económico actual (que todavía no hemos podido definir en la realidad qué cosa es) hubiéramos tenido un crecimiento del 100% anual en el PIB", aseguró una ingeniera.

"Y de no existir el PCC y su sistema antidemocrático, Cuba pudiera ser del primer mundo", subrayó un joven.

"Esta gente se la pasan inflando. El 'bloqueo' es la excusa a su mediocridad", dijo un cubano emigrado padre de familia.

"De no existir el comunismo no tendrían que haber emigrado más del 8% de la población que aportaba al PIB", recordó un cienfueguero.

"No digo que el bloqueo económico y comercial no sea parte del problema, pero de ahí a decir que tendríamos crecimiento en el PIB. ¿Con qué? ¿Si no producimos nada? ¿Turismo?, jajajaja. Desde el Covid eso ya no se recupera", señaló otro ingeniero.

"Si Cuba fuera libre, tuviéramos un país con grandes riquezas, pues la libertad lo que trae es eso. El único bloqueo es el del gobierno al pueblo cubano, no tienen nada porque todo se lo roban y destruyen. Las mismas mipymes les han desmontado las mentiras que siempre dicen. ¿Por qué será que ellos sí importan de todo y ustedes lo único que les resta decir es el bloqueo?", señaló un emigrado.

"La economía china creció un 5,2% en 2023, una de las llamadas economías emergentes y de mayor crecimiento. ¿Cómo es posible que Cuba sin infraestructura, sin industria, sin agricultura, sin producción de bienes y servicios, etc, hubiera crecido un 8%?", cuestionó un internauta.

"Si esos dirigentes aman tanto a su país, ¿cómo es que prefieren verla morir por falta de alimentos y medicamentos, verlos pasar trabajo por falta de agua, electricidad o transporte, verlos irse por falta de oportunidades? Ahh, se me olvida que los dirigentes de este país no tienen ninguno de estos problemas. Pero te piden a ti que resistas y luches por tu patria, así es muy fácil", dijo otro.

"La economía cubana jamás crecerá mientras mantengan una economía centralizada. Aprendan de China y Vietnam, aprendan antes que sea demasiado tarde, aunque ya creo que es tarde", comentó un ingeniero agrónomo.