Campesino cubano: “El único bloqueo que pone trabas es el PCC”

Daniel Alfaro Frias Foto © Daniel Alfaro Frias/ Facebook

Un campesino cubano afirmó que en Cuba sí hay condiciones para producir alimentos y que el único bloqueo que pone trabas para ello es el que impone el Partido Comunista.

Daniel Alfaro Frías, quien reside en La Habana, compartió en su muro de Facebook fotografías de sus cultivos: ají, fruta bomba, maíz y plátano, entre otros, los cuales logra con mucho trabajo y sacrificio.

"Yo no tengo dinero. No tengo tractor. No tengo siquiera una yunta de buey. Solo tengo un machete, una guataca y muchas ganas de hacer por los míos", subrayó.

Alfaro relató que durante años son muchas las personas que se alimentan gratuitamente de lo que él produce.

"Sin intereses de por medio, solo de combatir el hambre, porque lo conozco muy de cerca y sé del dolor que causa. Así que no hablen más de bloqueo si no dicen el apellido PCC", recalcó.

En los últimos tiempos varios campesinos han criticado las medidas tomadas por el gobierno tras la entrada en vigor del ordenamiento económico, las cuales han encarecido el proceso productivo en los campos.

Fernando Ravelo, un agricultor de Artemisa, cuestionó el aumento de precio que sufren los insumos cada día, lo cual dificulta prever ganancias o pérdidas, mientras que los precios de venta de sus productos sí están topados por el gobierno.

"La tonelada de fertilizante importado que usábamos costaba 8,000; el producido en Cuba que recién recibimos, 12,200. No son precios estabilizados, sino muy variables", denunció.

"Antes del ordenamiento pagábamos unos 150,000 pesos de electricidad, luego la primera tarifa ascendió a tres millones, ahora roza el millón y medio", añadió.

En medio de la grave escasez de alimentos, el gobierno decidió vender insumos e implementos agrícolas en dólares en las tiendas de moneda libremente convertible, donde los agricultores que tengan tarjetas en esa divisa serán los únicos con derecho a adquirir desde neumáticos para los tractores, hasta electrodos y fertilizantes, además de botas de goma, machetes y envases plásticos.

En mayo el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura de Cuba (GELMA) comenzó la comercialización de tractores en MLC en siete provincias del país.

"Son tractores de pequeña potencia, 32 caballos de fuerza, y de 80 (3) y 82 (3) caballos de fuerza. Estos últimos presentan cabinas climatizadas", detalló la entidad en su muro de Facebook.

La empresa citó los requisitos para poder adquirir la maquinaria: tener el financiamiento, pagar con la tarjeta magnética y presentar un documento del delegado municipal de la agricultura que certifique la condición del trabajador agrícola.