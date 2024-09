Cubana que emigró a los 14 años a Estados Unidos: "Nunca he olvidado de dónde vengo"

Pese a haber vivido ya la mayor parte de su vida en Estados Unidos, la joven cubana Elaine Hampson no solo no ha olvidado sus raíces sino que presume de ellas con orgullo.

En su cuenta de TikTok @hampsonfamily, la joven compartió a finales de julio pasado su primer vídeo en español en la red para manifestar el profundo orgullo que siente por sus raíces latinas, a pesar de haber dejado Cuba hace 15 años cuando marchó a Estados Unidos a los 14 años.

“Me han preguntado muchas veces si no me canso de decir que soy latina, y no, no me canso de decir que soy latina”, afirmó Elaine con convicción, sentada en su auto mientras hablaba directamente a la cámara.

Aunque ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos y está casada con un estadounidense, Elaine asegura que jamás ha olvidado de dónde viene. “Vivo en este país, pero nunca me he olvidado de dónde vengo. Nací en un pueblo chiquito en Cuba que se llama Pinar del Río…”, explicó. Incluso aprovechó para desmentir con humor estereotipos sobre su tierra: “Hay muchas historias que dicen que los pinareños son muy brutos, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque yo soy pinareña y no soy bruta”.

Su mensaje ha resonado fuertemente entre sus seguidores, muchos de ellos también latinos, quienes se han identificado con su historia de inmigración y el orgullo por su origen. “Orgullosa de ser pinareña, bendiciones”, expresó una seguidora. Otro usuario le comentó: “Me encanta que seas orgullosa de ser latina, yo también, hermosa”.

Además, recibió elogios por su autenticidad y conexión con su comunidad. “Eres bella y nunca pierdas tus raíces"; “Qué alegría cuando escucho que alguien es de Pinar del Río”; “Eres tan linda, sigue defendiendo y representando tu origen”; “Qué bello no negar tus raíces y sentirte orgullosa. Bendiciones”, opinaron otros.

Elaine finalizó su video invitando a sus seguidores a hacerle más preguntas sobre su vida, mostrándose abierta a seguir compartiendo su experiencia como inmigrante y madre en Estados Unidos. Su historia es un recordatorio del orgullo que sienten muchos cubanos por su origen, sin importar cuánto tiempo hayan vivido fuera de su tierra natal.