"Tengo una vida digna": Cubana en Uruguay cuenta cómo logró superar las dificultades y prosperar en el país

Lisset Catalina, una creadora de contenido cubana en TikTok, compartió su experiencia como inmigrante en Uruguay a través de un emotivo video, en el que respondió a las críticas que otros han hecho sobre el país sudamericano, describiéndolo como un lugar difícil para progresar económicamente.

En su video, Lisset, @lorenzolisset en la red, ofreció su testimonio sobre cómo ha logrado prosperar en su nuevo país de residencia.

"Para todos los que dicen que Uruguay es un país de mierda, que acá no se puede reunir plata o ayudar a la familia en Cuba, yo no pienso igual. Este país me abrió sus puertas", expresó al inicio del video, en respuesta a los comentarios negativos que ha escuchado sobre Uruguay. La creadora relató cómo llegó al país con una maleta pequeña y pocas pertenencias, pero con el tiempo ha logrado adquirir un apartamento, un automóvil para trabajar en Uber y una moto nueva. Además, mencionó que recientemente obtuvo un préstamo para comprar otro auto y expandir su emprendimiento.

"A veces las personas queremos que todo nos caiga de arriba, y de arriba no cae nada", añadió en su reflexión, señalando que el éxito le ha tomado esfuerzo y dedicación y que ella y su esposo necesitaron dos años para estabilizarse, enfrentando dificultades como el hambre y el frío. Sin embargo, ahora se siente orgullosa de lo que ha conseguido en Uruguay, un país que asegura no piensa dejar.

A lo largo del video, esta cubana también expresó su gratitud a su esposo, quien la motivó a no rendirse cuando pensó en regresar a Cuba: "Hoy le doy gracias a mi esposo que me dijo, si te quieres ir a Cuba, te pagás el pasaje vos, y la niña se queda".

"Amo mi Cuba y ojalá algún día vuelva a ser la Cuba de antes, pero mientras, mi país es Uruguay y de acá no pienso emigrar a ningún otro país", dijo con firmeza en sus palabras.

El mensaje de Lisset resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales dejaron comentarios de apoyo. Una usuaria le escribió: "Gracias, porque tu reflexión me dio fuerzas. Llevo acá año y medio y ahora no encuentro trabajo. Hoy cumplo 54 años y se me hace difícil, pero me has dado fuerzas". Otro usuario, aunque escéptico, preguntó: "¿Y en qué estás trabajando? Porque así tan fácil no parece que sea todo acá, créeme". Ante esta duda, Lisset aclaró que trabaja en Uber, además de limpiar casas y cortar césped, haciendo "lo que salga" para generar ingresos.

Por otro lado, también hubo quienes expresaron dudas sobre la veracidad de su relato. "Tú no conociste la Cuba de antes. Se ve que ni eres pobre ni es verdad que hayas pasado todas esas penas. Tanto progreso siendo una humilde trabajadora no es verdad. No le mientas a tus compatriotas", escribió una seguidora. Sin embargo, otros usuarios defendieron su postura, afirmando que en Uruguay sí es posible progresar con esfuerzo y disciplina. "Aquí se puede si uno se lo propone", comentó otro seguidor.

El video, que acumula cientos de comentarios y miles de visualizaciones, ha generado un intenso debate sobre las experiencias de emigrantes en Uruguay y otros países de América Latina. Mientras algunos aseguran que el éxito depende del esfuerzo personal, otros consideran que las dificultades económicas y la falta de oportunidades hacen difícil alcanzar metas similares.

La cubana, por su parte, prometió que en próximos videos compartirá más detalles sobre su vida como emigrante y una anécdota sobre un joven cubano que conoció en Uruguay, cerrando su mensaje con un consejo: "Con mucha paciencia, todo llega".