Cubano en USA critica falta de apoyo a recién llegados en su primer trabajo: "A veces son personas de tu mismo país"

Un cubano en Estados Unidos ha generado un debate tras compartir una reflexión en TikTok sobre las dificultades que enfrentan muchos migrantes al llegar, especialmente en sus primeros empleos. En su video, el joven que se identifica como @jc.santac cuestiona la falta de apoyo entre compatriotas, narrando su experiencia personal al incorporarse a su primer trabajo en el extranjero.

"Explíquenme qué necesidad hay de tratar mal a una persona recién llegada que dice que no sabe cómo hacer nada. Esto es como nacer de nuevo. No sabes hablar inglés ni cómo funcionan las máquinas", comenta en el video. Según su testimonio, los recién llegados enfrentan un duro proceso de adaptación, aprendiendo cosas nuevas que nunca habían visto en la vida. A esto se suma el maltrato que a veces reciben por parte de personas que han pasado por lo mismo que ellos.

"Te das cuenta que entras a un trabajo y te tratan mal, te hacen sentir menos, y a veces son personas de tu mismo país", lamenta. En su crítica, señala que estas mismas personas deberían ser quienes ofrezcan apoyo y paciencia, ya que conocen de primera mano las dificultades por las que pasan los recién llegados. En contraste, comenta que ha recibido más ayuda y enseñanza de parte de estadounidenses que no hablan español.

"¿Que necesidad hay de tratar tan mal a tu misma gente? Apóyalo, enséñalo, y tú te das cuenta que ellos no tienen paciencia. Viene un estadounidense que no sabe español y esa persona te enseña todo", dice.

El video ha generado muchas respuestas y comentarios de otros migrantes, quienes comparten sus propias experiencias de discriminación o apoyo en el extranjero. "Pero recuerda que también llegan algunos que se creen saberlo todo y no quieren ser ayudados, te lo digo por experiencia donde trabajo", "Como dice el refrán. No hay peor estilla que la del mismo palo", "Ya no hay empatía, se acabaron los sentimientos y la hermandad", "Palabras correctas y las más verdaderas que he escuchado, llegue con mi esposo hace poco de Cuba y estamos buscando trabajo y nos miran como bichos raros, Muy duro", "Es cierto, deberían ayudar a que salgan adelante, muchas personas son así", son algunas de las reacciones al video de este cubano.