Polémica en Miami: Orestes Lorenzo habla sobre ex piloto involucrado en derribo de Hermanos al Rescate

El ex oficial cubano Orestes Lorenzo Pérez (Mayor), antiguo piloto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que llegó a Miami tras robarse un avión del régimen, ofreció declaraciones sobre la presencia en Estados Unidos del ex piloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez (Teniente Coronel), involucrado en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate.

En entrevista con Juan Manuel Cao, Lorenzo dijo que conoce a González - Pardo desde que estudiaron aviación en la antigua URSS, en la década de 1970.

"Su primera visita a Miami fue en 2017. Yo intercedí ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana para que le dieran la visa, porque quería una reunión con pilotos del grupo inicial nuestro. La reunión tendría lugar en mi casa", dijo Lorenzo.

"Es absolutamente cierto que él participó en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. No hay duda alguna. Él era el piloto con el indicativo 22 y fue quien persiguió a José Basulto", dijo Lorenzo quien confirmó que sabía estos datos desde 2017.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Orestes Lorenzo Pérez volvieron a encontrarse en Estados Unidos en 2019 y según el segundo, desde entonces no han mantenido más contactos.

González-Pardo presuntamente estuvo en visita oficial en EE.UU.

Esta semana el periodista Mario J. Pentón mostró el fragmento de un documento interno del Departamento de Estado donde pedían adelantar la entrevista consular al piloto militar Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, para conseguir una segunda visa de turismo a EE.UU. donde luego logró establecerse con un Parole Humanitario.

"González-Pardo Rodríguez era un hombre clave para Estados Unidos debido a su posición como jefe de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de La Habana (el destinado a la comunidad cubana en el exterior)", alertó Pentón.

Lorenzo dijo que en caso de ser cierto, le serviría el dato para tomar una decisión sobre si González-Pardo es, o no, un agente de la Seguridad del Estado cubano.

¿Por qué Lorenzo invitó a González-Pardo a Estados Unidos?

"Quisiera invitar a todo militar cubano a Estados Unidos para enseñarle lo que es este país, lo que es un estado de derechos, lo que es la libertad y tratar de que regresen a Cuba con ese bagaje de experiencias para que las transmitan a sus familiares y compañeros, porque es la única manera de que podamos aspirar a tener un nuevo país", dijo Lorenzo.

"En Cuba hay que hacer justicia por el crimen del asesinato a los pilotos de las avionetas de Hermanos al Rescate, pero esa justicia no llegará hasta que el régimen esté fuera del poder. Sabemos que no saldrá si no es por la fuerza y el pueblo aunque se tire a la calle no tiene las armas. El futuro de Cuba dependerá de la participación de las Fuerzas Armadas. Tengo la esperanza de que se posicionen a favor del pueblo cuando el momento venga. Ese es mi propósito", comentó.

Redes sociales de Orestes Lorenzo Pérez

Lorenzo pidió que el gobierno de Estados Unidos presente una animación, segundo por segundo, de lo ocurrido en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Aseguró que las grabaciones de voz existen, están en manos de ambos gobiernos, pero solo con un análisis pormenorizado se podrá confirmar si González-Pardo mintió para no matar a Basulto, o si no lo hizo porque no recibió la orden.