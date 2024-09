Cubana de 54 años sale al paso a crítica por usar licras con tacones: "Nadie puede decidir cómo vestirme o comportarme"

La creadora de contenido cubana @70queereparto respondió con firmeza a una crítica sobre su vestimenta en TikTok, donde una usuaria la cuestionó por usar licra con tacones, a lo que la cubana de 54 años no dudó en reaccionar defendiendo su libertad para vestirse como quiera.

"Yo personalmente siempre he sido una persona muy rebelde, una persona que en un país donde no tienes libertad de expresión trataba de ser yo... con libertad de expresión, vestirme como yo quisiera", explicó en su vídeo, recordando los tiempos en los que vivía en la isla y desafiaba las normas impuestas por la sociedad. Además, mencionó un episodio en el que "hasta una vez cogí golpes por no dejar que una persona me impusiera lo que quería", mostrando su determinación desde joven.

En su respuesta directa, cuestionó además el anonimato de quien la criticó: "tú en estos momentos estás escribiendo de un perfil que no tienes ni una foto" y aseguró que no permitiría que nadie le dicte cómo debe vestirse: "No permito que nadie me diga a mí lo que yo tengo y no tengo que hacer", aunque concluyó con un tono respetuoso: "si te ofendió lo que te estoy diciendo, lo siento siempre sin hate, solamente diciendo lo que piensas okey".

El vídeo ha generado decenas de comentarios, mayoritariamente de apoyo. “Usted se ve preciosa con todo lo que se ponga y que soporten”; “Eso es tener personalidad”; “Yo nací en el 80... nunca he usado licras excepto para ir al gimnasio, pero uso todo lo demás como más cómoda me sienta”, a lo que la creadora respondió reafirmando su postura: "yo me pongo todo lo que quiera. Nadie al día de hoy, sobre todo, puede decidir cómo vestirme o comportarme".

Otros usuarios también destacaron la forma respetuosa en la que la creadora expuso su opinión. “Se tenía que decir y se dijo con educación... pongámonos lo que nos quede bien y guste”. Además, le aconsejaron no prestar atención a las críticas: “Ponte lo que te dé la gana, no le hagas caso a nadie, eres siempre una reina”.

No es la primera vez que esta cubana capta la atención y las muestras de apoyo en la red, donde en más de una oportundiad ha demostrado no solo su espectacular figura sino su vitalidad y ritmo para bailar casi cualquier ritmo. Hace unos meses se volvió viral en la red bailando el tema "La Temba" de Seidy La Niña, dejando claro que su energía y estilo únicos siguen captando la atención de sus seguidores.