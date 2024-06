Viral: Cubana de 53 años arrasa en TikTok con su baile al ritmo de "La Temba"

Una cubana, que se hace llamar Queenreparto en TikTok, ha desatado la locura en la red con su baile al ritmo de "La Temba", de su coterránea Seidy La Niña.

Haciendo gala de su espectacular figura y su sabor cubano, la mujer presumió de sus muy bien llevados "53 añitos", mostrando que la edad es solo un número cuando se trata de disfrutar la vida.

¿Reacciones a su baile?, más de 65 mil likes, más de dos mil mensajes y casi 800 mil veces reproducido el vídeo, donde con su energía desbordante y su habilidad para bailar, ha cautivado en la red, donde los usuarios no han escatimado en elogios y admiración.

"¡Wao, qué hermosa mujer tan activa, espectacular!"; "Qué bien bailas paisana, ya quisiera yo tener tiempo y tirarme esos pasillos. Dios te bendiga"; "Me encanta uno para mí"; "Tiene mejor cuerpo que yo lo único que le cambiaría serían las cejas pero el cuerpo yo lo quiero"; "Bella yo tengo 51 y parezco tu abuela, me duele hasta la sombra"; "Guao, qué bella aún con 53, saludos..."; "Yo con 24 no logro levantar la pierna así, divina reina"; "Ojalá me vea como usted mis respetos tengo 34 y arruga"; "Yo tengo 52 y mi marido tiene 34 pero ya ustedes saben la temba jjjj"; "Me encanta cómo bailas, esa es la actitud y mira mami pareces de 30", le dijeron.