Reacción de un cubano a broma de su esposa: Le dijo que le echó petróleo al auto de gasolina

Una cubana de Estados Unidos le gastó una broma a su esposo al decirle que le había echado petróleo al auto de gasolina y la reacción de su marido no tiene precio...

La usuaria de TikTok que compartió la broma es @milanisis, quien compartió el video que recoge la llamada de teléfono desde el supermercado en la que le cuenta el fallo para ver la reacción de su esposo cubano.

"Tuve un accidentico aquí, yo cogí la manguera del petróleo y le eche un poquito nada más, pero fue sin querer", le dice cuando él le responde el teléfono. Rápidamente, el hombre no puede creer lo que le dice. "¿Qué paraste ni paraste?".

A pesar de la reacción, ella continúa con la farsa y le dice que tras arrancar su auto, le dio un poco de fallo. "Mañana no tienes carro. Ay papi, mijo, no. Sin querer te quedaste sin carro", le dice, molesto y enfadado antes de colgar.

Las reacciones a esta broma no se han hecho esperar, y el video de @milanisis acumula más de 70 mil reproducciones.

En el tablón de comentarios encontramos mensajes como: "Por culpa de estos video cuando voy a echarle gasolina no sé que manquera coger si la de gasolina o la de petróleo", "Yo creo que cualquier esposo que sea cubano diría exactamente lo mismo jajajajaja", "¿Tú estas segura que era tu marido o el mío? Como se ponen cuando le hacemos algo al carro", "jajajaja Yo no sé cuantas veces he visto este video y no para de reírme, muchacha si yo le meto ese número a mi marido ni te cuento, el tuyo fue amoroso jajaja", "Todos los esposos son así, llega a ser al mío y creo que me traga por el teléfono", "Me parece estar oyendo a mi marido jajjajajaj" o "A mi esposo si le paso eso y la jugada costó 1600".