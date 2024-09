A solo 14 días de dar a luz, Rachel Arderi se despelota bailando la "La batidora" de Bebeshito

Apenas han transcurrido 14 días desde que Rachel Arderi se convirtió en mamá por segunda vez, pero ya está en forma para mover la cintura en las redes enseñando su cuerpazo.

Sin embargo, para nadie pasó desapercibido que la modelo cubana escogió bailar con “La batidora” de fondo, uno de los temas de Oniel Bebeshito que está viral en Instagram y TikTok como “El trend de las cubanas”.

“Son solo 14 días ténganme paciencia, pero lo intenté”, escribió Rachel en la descripción al post junto a un emoji sonriendo y otro llorando.

“Aquí casual esperando el comentario del Bebeshito”, dijo una de sus seguidoras, una reacción que varios secundaron, sobre todo porque el distanciamiento de ambos en las redes sociales ha dado muchísimos de qué hablar, incluidos rumores de una supuesta ruptura.

Algunos de sus followers se interesaron por el nacimiento de su bebé Mia, algo de lo que no ha hablado Rachel en sus redes: “Se ve muy bonita pero tus seguidores que nos tuviste al tanto de toda tu barriga, cómo si nació Mia no vas a decirlo, sé que no enseñarla porque no hay que exponerla pero aunque sea decir mi gente ya nació mi tesoro y punto pero bueno se respeta su silencio, te ves muy bien para 14 días felicidades”.

Sin revelar mucho, Rachel respondió a este comentario: “Mi silencio tiene un por qué que más adelante sabrán pero todo está bien gracias por la preocupación”.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Si algo esperan con ansias los seguidores de Rachel y Bebeshito son las primeras fotos de su bebé.