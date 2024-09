Cubana en USA a infladores que olvidan sus orígenes: "Vamos a ser un poquito más humildes"

La usuaria de TikTok @erikalaindomable0, una cubana radicada en Estados Unidos, ha tocado la tecla en redes sociales tras compartir un video donde, con un tono cargado de humor e ironía, lanza una crítica a los cubanos que viven en el extranjero y, según ella, olvidan sus raíces tras mejorar su calidad de vida.

En su video, Erika comenta con sarcasmo la actitud de algunos compatriotas que ahora prefieren lugares más exclusivos para hacer sus compras, despreciando tiendas más asequibles o relacionadas con la cultura latina: "No mi hermana, yo no voy a Walmart ya a comprar ni me meto en el Rey ni en el Rancho. Esos son mercados de latinos nada más y tremendo perro cubaneo. Que la gente vaya a Walmart si quieren", dice citando lo que dirían algunos compatriotas.

La creadora continúa refiriéndose al estilo de vida en Cuba, recordando las dificultades y cómo muchos de los que hoy ostentan haber prosperado en Estados Unidos se olvidan de sus humildes comienzos: "Se te olvidó que ibas mismitico con chancleta, con pañuelo en la cabeza sin lavarte la boca, a buscar los mandados que te daban en Cuba. Y te fajabas muchísimo cuando el bodeguero te quitaba 1lb de arroz."

Erika no solo señala esta actitud de olvido de las raíces, sino que también menciona cómo algunos alardean sobre dónde viven y los autos que conducen: "No, yo la renta mía es en el Downtown, yo estoy rentada en una zona buena de americanos. Se te olvidó que en Cuba no tenías ni una bicicleta, cogiste bastante P1, P7 y P14, y caminaste bastante."

Con un llamado a la humildad y a no perder de vista el origen, la tiktoker concluye su video con una reflexión: "Vamos a comportarnos como personas y como seres humanos, porque al final nada de esto es de uno, y cuando uno se va, uno no se lleva nada."

El video, que no deja de sumar visualizaciones y reacciones, ha conectado con muchos usuarios cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que ven en las palabras de Erika una crítica acertada, aunque dolorosamente irónica, a la forma en que algunos olvidan sus raíces tras emigrar.