Tiktoker confiesa lo que le gusta de Miami y lo que no: "Me gusta que me hagan la vida fácil y aquí lo hacen"

La tiktoker Marta (@by.martao) que reside en Miami compartió un video comentando lo que más le gusta de vivir en Estados Unidos, destacando la comodidad y facilidad de la vida cotidiana en Miami concretamente.

En su mensaje, la creadora de contenido explica que lo que más disfruta es la facilidad para aparcar, resaltando que en Miami hay aparcamiento amplio al lado de cada local y se puede hacer casi todo desde el coche. "Todo se puede hacer con el auto. Todo. Yo soy muy vaga y que pueda ir al banco y sacarlo drive thru [servicio desde el auto]. Me parece tan fácil porque no tengo que bajarme del auto", comenta en su video, añadiendo que ella le gusta este estilo de vida práctico.

Además, menciona la comodidad en otros aspectos del día a día, como pagar en las gasolineras sin necesidad de entrar al local, así como la posibilidad de hacer las compras en supermercados con servicio drive-thru, lo que considera “super cómodo”. También destaca la facilidad para hacer devoluciones en las tiendas, comentando que incluso si se rompe un electrodoméstico años después de la compra, le devuelven el dinero.

Sin embargo, no todo es positivo para ella... La tiktoker expresa su aversión por las playas de la ciudad, afirmando que teme a los tiburones y que los ataques son frecuentes en la Ciudad del Sol.

"Hay muchísimos ataques de tiburón. Yo solo entro en el agua de Europa", asegura con énfasis. A pesar de su temor al mar, concluye que lo que más le gusta de vivir en Estados Unidos es que le facilitan la vida en muchos aspectos.