Messi crea su propio negocio para la industria del entretenimiento

El futbolista Lionel Messi creó su propio negocio para la industria del entretenimiento en colaboración con la compañía de streaming SMUGGLER Entertainment.

Se trata de '525 Rosario', una nueva productora global de contenidos impulsada por el astro del fútbol.

La empresa, cuyo nombre remite al número de la casa de su familia y su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, tiene como objetivo convertirse en un referente en la creación de contenido premium en televisión, cine, deportes en vivo, eventos comunitarios y experiencias inmersivas.

525 Rosario estará enfocada en destacar los valores de familia y comunidad, fundamentales tanto para Messi como para la productora, destaca la información citada por Huffington Post.

La supervisión del proyecto estará a cargo de la familia Messi y Tim Pastore, cofundador de SMUGGLER Entertainment, quien asumirá el rol de director ejecutivo de la empresa.

"Esta empresa resaltará todo lo que representa Leo Messi, no solo con contenido premium a escala global, sino también con iniciativas comunitarias centradas en la familia. Estamos muy agradecidos a Leo y su familia por esta oportunidad de asociarnos para crear experiencias de contenido que lleguen a audiencias locales y mundiales, al tiempo que traspasamos los límites de los géneros tradicionales", dijo Pastore.

La productora contará con sedes en Miami y Los Ángeles, y será representada por William Morris Endeavor (WME).

SMUGGLER Entertainment, fundada en 2002 por Patrick Milling-Smith y Brian Carmody, tiene una trayectoria reconocida en entretenimiento comercial, teatro y vídeos musicales, y ha sido galardonada con premios como los Emmys, Grammys, Tonys y la Palma de Oro en Cannes Lions en cinco ocasiones.

El vínculo entre Messi y SMUGGLER Entertainment no es nuevo. Anteriormente trabajaron juntos en la aclamada serie documental de Apple TV+, “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”, que sigue la trayectoria histórica de Messi hasta su victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

También produjeron “Messi Meets America”, que documenta su llegada a la Major League Soccer para jugar en el Inter Miami CF.