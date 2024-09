"Esa es la actitud": Cubana en USA se gana los elogios bailando el trend de "La Batidora"

La usuaria cubana @kurly_la_peque, conocida por su actitud positiva y desbordante energía, se está ganando los aplausos en TikTok con su último vídeo donde se suma al reto bailable del último tema de Oniel Bebshito.

Pero si elogiado está siendo su baile al ritmo de "La Batidora", del cubano también lo está siendo el mensaje que lo acompaña. "No voy a parar hasta que una gordita housekeeping cubana se haga viral con esta canción", escribió en la publicación que ya suma más de mil likes y ha rebasado las 14 mil visualizaciones.

En los comentarios seguidores y nuevos usuarios la felicitan por su confianza y entusiasmo: "Así es mi vida, las cubanas tenemos tremendo swing y aún más las gorditas. Yo soy muy feliz envuelta en carnita, así que nada nos limite. Eres preciosa, saludos"; "Que viva Cuba libre"; "Hermosa mujer; "Esa es la actitud, sin miedo al éxito"; "Guapa, me encanta tu positivismo y energía a pesar de todas las dificultades por las que has pasado cielo. Sigue luchando por tus sueños y metas", se lee entre los mensajes que le han dejado, resaltando no solo su energía, sino el espíritu de superación que siempre demuestra.

Las reacciones no se limitan solo a halagos, también varios usuarios han tomado la oportunidad para exaltar la alegría y la libertad del pueblo cubano, mientras otros de diferentes nacionalidades se sumaron a la ola de comentarios positivos. "Los cubanos son lo máximo, saludos desde Venezuela" y "Que vivan las cubanas, esa es la actitud", fueron solo algunas de las frases de apoyo que se leyeron.

El trend de bailar "La Batidora" sigue expandiéndose por TikTok, y @kurly_la_peque está decidida a hacer que una "gordita housekeeping cubana" se haga viral, como ella misma lo mencionó en el texto que acompaña su vídeo. Con una comunidad de seguidores que la apoyan y la motivan a seguir adelante quizás no esté lejos de conseguirlo.