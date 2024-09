El Yonki reacciona a comentario negativo: "¿Por qué será que en estos tiempos duele tanto ver un amor real?"

El Yonki respondió con contundencia un comentario crítico en redes sociales de un usuario que le escribió: "Deprimente echarte eso arriba bueno por dinero será".

En un vídeo, el cantante defendió con firmeza su relación, diciendo: “Hermano mío, ¿por qué será que en estos tiempos duele tanto ver un amor real?”. A lo largo de su mensaje, destacó que su amor es genuino y no daña a nadie, al tiempo que criticó a quienes se dedican a comentar negativamente en perfiles ajenos.

“Yo tengo cualidades que el dinero no puede comprar”, añadió en su respuesta donde también criticó a los hombres que lo atacan, destacando que “eso no habla bien de ellos”.

“Estoy presumiendo a mi mujer”, aseguró a la par que lamentó que haya personas que no sepan valorar un amor auténtico. "Es deprimente ver cómo hombres que se hacen llamar hombres se dedican a poner estas pequeñeces", comentó, antes de concluir con un toque humorístico: “Me doy cuenta que tú tienes la hemoglobina baja... Yo estoy superdotado”.

La respuesta del artista generó un aluvión de apoyo por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su defensa: “Tremenda respuesta y con un vocabulario excelente”; “Eres un caballero, siempre respondiendo con respeto”; “Es bello que presumas a tu esposa, ella ha estado contigo en las buenas y las malas”; “Una respuesta profesional por eso te digo pa eres bendecido”; “Linda pareja”; y “Excelente respuesta, siempre con respeto”, le dijeron algunos.

En marzo pasado, El Yonki y Ani Dieppa celebraron su quinto aniversario juntos, reafirmando públicamente el amor y la estabilidad que han logrado a lo largo de los años.

"Me enamoré del hombre perfecto, me enamoré de sus defectos, me enamoré de sus virtudes. Simplemente me enamoré. Feliz aniversario mi amor", escribió ella en esa ocasión.