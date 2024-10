El Yonki está de cumpleaños: "Primero sin mi mamá y sin un amigo, El Taiger"

El Yonki celebra este 12 de octubre su cumpleaños que, según reconoció en sus redes sociales, "no será igual que los demás".

En un emotivo mensaje que compartió en Instagram, el reguetonero cubano confesó que este "será un cumpleaños bien triste y bien fuerte", ya que es el primero que pasa sin su madre, quien falleció el pasado 23 de mayo.

“Nunca pensé pasar por esto”, escribió junto a una foto de su infancia. “Te amo, mamá. Te prometo que voy a dar la mejor versión de mí para cumplir todas las promesas que te hice”, añadió.

Pero la pérdida de su madre no es la única razón por la que El Yonki está atravesando un momento duro. Apenas dos días antes de su cumpleaños, el 10 de octubre, falleció su amigo, el cantante El Taiger, tras pasar una semana en estado crítico debido a un disparo en la cabeza.

En sus historias de Instagram, El Yonki reiteró lo triste de esta nueva vuelta al sol, recordando tanto a su madre como a su amigo. “Es mi primer cumpleaños sin mi mamá y sin un amigo”, escribió, mostrando todo el dolor que lleva por dentro.

Instagram stories / El Yonki

En un vídeo previo, el artista había explicado a sus seguidores que aunque su corazón estaba roto, tenía que cumplir con un compromiso en Houston esa noche, a pesar de no sentirse bien anímicamente. “Este cumpleaños para mí no será igual que los demás, será un cumpleaños bien triste y bien fuerte”, dijo y agradeció a sus fans por el apoyo y prometió que intentaría dar lo mejor de sí, aunque admitió que no sería fácil debido a las circunstancias.

Luego en la stories ha mostrado parte de la noche vivida con su público y sus allegados.

A pesar de este difícil momento, El Yonki ha recibido una ola de cariño y mensajes de apoyo de sus amigos, colegas y seguidores en redes. Desde figuras como Osmani García, que le deseó "100 años de salud, fuerza y Ashe", hasta mensajes llenos de emoción de fans que recuerdan momentos de su infancia junto a su madre, los comentarios no han parado de llegar. “Fuerza mi vida, bendiciones”, escribió uno de ellos; “Tu mamá está orgullosa de ti donde quiera que esté”, compartió otro; “Tienes que seguir, ella quiere verte feliz”, le recordó otro.

Su pareja y mánager, Ani Dieppa, también le dedicó unas palabras muy especiales en Instagram por sus 34 años y lo describió como su “rey”, “compañero” y “futuro esposo”.

“Mi niño lindo, que cumplas muchos años más llenos de amor y mucha alegría. Te amo, feliz cumpleaños”, escribió en su perfil, animando a todos a colmarlo de felicitaciones.