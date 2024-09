Cubana arremete contra actitudes de algunos recién llegados: "Recogí en mi casa 6 personas y ahora ninguno me habla"

Una cubana en TikTok, @rieteconary, respondió a un comentario criticando la actitud de algunos cubanos recién llegados a EE.UU., quienes, según ella, no colaboran en los hogares que los acogen y prefieren enviar dinero y recargas a Cuba.

En su video, compartió su experiencia de haber acogido a seis personas en su casa, quienes no aportaron económicamente y se distanciaron de ella. “Te doy la entrada a mi casa, a mi templo, a mi hogar... te brindo un techo, te brindo una cama... y hoy ninguno me habla”, expresó la creadora.

@rieteconary subrayó que aunque no todos los recién llegados son así, considera que la mayoría sí lo son, ya que, según ella, prefieren "mandar recarga para Cuba, paquete para Cuba, dinero para Cuba", sin preocuparse primero por estabilizarse en su nueva vida. “Si tú no te ayudas tú primero, tú no puedes ayudar a nadie”, afirmó, criticando que, tras recibir su ayuda, muchos migrantes terminan distanciados de sus familiares o amigos.

El video ha generado muchas reacciones de apoyo y comentarios de usuarios compartiendo experiencias similares: “Por eso yo ni recargo, ni mando ni nada. Cada quien que se la busque como pueda”; “Así mismo es, mi cuñado llegó y la que terminó en la calle soy yo”; “Tienes toda la razón, yo viví lo mismo que tú y ahora yo soy la mala”; “Más claro ni el agua”; “Literalmente tienes razón ni modo”; “Así mismo, ayudé en Uruguay y ahora ni me hablan, y antes de salir de Cuba eran buenas amigas”.

Sin embargo, también surgieron críticas al tono del video. Un usuario comentó: “¿Qué te van a agradecer con esa agresividad que demuestras chica? Haz el bien y no mires a quién”, generando una respuesta humorística de la creadora.

A pesar de las opiniones divididas, el debate que este vídeo ha provocado evidencia una tensión recurrente dentro de la diáspora cubana, donde las expectativas de ayuda y la falta de reciprocidad generan conflictos.