Parques de Florida ajustan horarios por el huracán Helene: ¿Cerrará Disney?

Ante el paso del huracán Helene, los parques y atracciones de Florida están tomando diferentes medidas para garantizar la seguridad de sus visitantes y empleados. A continuación, se detalla la situación de cada parque:

Walt Disney World:

A partir del miércoles 25 de septiembre, los parques temáticos de Disney World siguen abiertos al público, incluidos Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom. Sin embargo, algunas atracciones estarán cerradas mañana, jueves 26 de septiembre. Magic Kingdom extenderá sus horas de operación hasta las 8 p.m. ese día.

El parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon y los campos de minigolf Fantasia Gardens y Winter Summerland estarán cerrados el jueves 26 de septiembre. Además, se cancela el evento Mickey's Not-So-Scary Halloween Party programado para ese día.

Otras actividades de Disney que se cancelarán o cerrarán el jueves debido al huracán Helene incluyen los siguientes recorridos y experiencias de minigolf:

Savor the Savanna, Up Close with Rhinos, Walking with Giants, Wild Africa Trek, Fantasia Gardens and Fairways Miniature Golf, Winter Summerland Miniature Golf.

Universal Orlando Resort:

Los parques temáticos, incluidos Universal Studios Florida, Islands of Adventure y los eventos de Halloween Horror Nights continuarán sus operaciones normales.

El parque acuático Universal Volcano Bay cerrará el jueves 26 de septiembre y se espera que reabra el viernes 27 en su horario habitual.

SeaWorld Orlando:

Aunque no ha emitido un comunicado específico sobre Helene, su política "Weather-or-Not Assurance" permite a los visitantes reprogramar sus visitas en caso de mal tiempo. SeaWorld suele permanecer abierto durante el mal tiempo, aunque las actividades pueden verse afectadas.

Busch Gardens Tampa Bay:

El parque estará cerrado el jueves 26 de septiembre para garantizar la seguridad de los visitantes, empleados y animales.

Legoland Florida:

Permanecerán abiertos: No se han realizado cambios operacionales. Legoland está monitoreando la tormenta y actualizará a sus visitantes sobre posibles cierres.

Fun Spot America:

No se han emitido declaraciones ni cambios operacionales para sus ubicaciones en Orlando y Kissimmee.

Central Florida Zoo & Botanical Gardens:

El zoológico estará cerrado el jueves 26 de septiembre y reabrirá el viernes 27 de septiembre. El evento Lemurs of Madagascar ha sido cancelado y Sunset at the Zoo ha sido reprogramado para el 10 de octubre.

¿Cuántas veces ha cerrado Disney World por huracanes?

Disney World ha cerrado menos de una docena de veces desde su apertura en 1971. Los cierres anteriores incluyen:

Huracán Floyd (septiembre 1999)

Huracán Charley (agosto 2004)

Huracán Frances (agosto 2004)

Huracán Jeanne (agosto 2004)

Huracán Matthew (octubre 2016)

Huracán Irma (octubre 2017)

Pandemia de COVID-19 (mayo 15, 2020 - julio 11, 2020)

Huracán Ian (septiembre 2022)

Cada parque está tomando precauciones específicas según la intensidad y trayectoria del huracán Helene, priorizando la seguridad de los visitantes y empleados.

Universal Orlando Resort tiene una política de clima severo que permite a los visitantes cancelar entradas y reservas de hotel sin cargos por cancelación o cambios, siempre y cuando se haya emitido una advertencia de huracán o tormenta tropical por el Centro Nacional de Huracanes o se haya declarado un estado de emergencia en Orlando dentro de la semana de su llegada. Los visitantes pueden contactar al equipo de Universal Orlando para gestionar estas cancelaciones o cambios.

Para SeaWorld Orlando, cuentan con la política "Weather-or-Not Assurance" que permite a los visitantes reprogramar sus visitas si el clima no coopera, ofreciendo la posibilidad de regresar en otra fecha sin costo adicional.

El huracán Helene ha aumentado su intensidad a categoría 1 y se espera que, tras pasar por las cálidas aguas del Golfo de México, toque tierra en la costa norte de Florida como un huracán de categoría 4 a última hora del jueves. El gobernador Ron DeSantis ha declarado el estado de emergencia para todo el estado ante la inminente amenaza.