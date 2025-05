Roban pertenencias de músico Camilo Bonne en vuelo de Panamá a La Habana: "Cuba duele"

El músico cubano Camilo Bonne denunció el robo de todas sus pertenencias en un vuelo de la aerolínea Copa, que cubría la ruta de Panamá a La Habana; el hurto habría ocurrido en el aeropuerto José Martí, de La Habana.

La noticia, confirmada por el joven músico, fue compartida primeramente por el cantante Alexander Abreu, director de la agrupación Havana D'Primera.

"Copa vuelo 217 de Panamá a La Habana le robaron todo a Camilo Bonne", escribió en sus redes sociales.

En los comentarios al post precisó que se llevaron absolutamente todo el equipaje del artista y el robo habría ocurrido en el aeropuerto Jose Martí, de La Habana, tras llegar al país.

"Robaron aquí, esa maleta ya montado en el avión me dijeron que por arriba no se podía, que la mandara por abajo y ahí mismo la bajaron, llegaron aquí y los descarados del Aeropuerto me robaron de todo", escribió Bonne en los comentarios.

En una historia de Instagram, Camilo expresó el dolor que le provocaba el robo de sus pertenencias, donde estaba también su dinero.

"Cuba duele, duele que roben todo el dinero que con mucho sacrificio me gané. Duele que me roben las cosas que con mucho trabajo me compré. Ojalá el que se lo robó en el aeropuerto lo necesite más que yo, porque algún día la vida se lo cobrará. Mientras tanto, Cuba sigue doliendo", escribió.

En Facebook cientos de internautas se han enfrascado en una polémica a propósito de la publicación de Alexander Abreu. Unos insisten en culpar a la aerolínea por el robo; otros, recuerdan que en La Habana son constantes las denuncias de pérdida y robo de equipaje en el aeródromo cubano.

"De que te roben no es nuevo, siempre pasa. Donde todos son ladrones es lo único que han aprendido para vivir. Señores no importa si el vuelo llega o se va de Cuba siempre te van a robar, en ningún otro país del mundo la gente tiene necesidad de robar pacotilla, un pulóver usado o un par de chancletas, son solos los cubanos que se atreven a tanto. No hay respeto, ni integridad", opinó una persona.

Otros, con tono oficialista, recriminaron a quienes culpaban a la instancia habanera y pidieron responsabilizar al aeropuerto de Panamá por el robo.

"¿Por qué no puede ser que no embarcaron su equipaje en Panamá? En cualquier aeropuerto extravían equipajes, roban, etc., aunque no haya "necesidad", como dice usted. Creo que no se puede acusar sin tener la certeza, solo porque pensemos que algo sucedió o porque haya sucedido en otras ocasiones", repuso una cubana, a quien Abreu aseguró que el hecho había ocurrido en La Habana.

El internauta Aymer Frías, de la Corporación de la Aviación Cubana S.A., le comunicó a Abreu que estaban tratando de comunicarse con él y Bonne para "esclarecer" los hechos.

"Buenas tardes, sería muy bueno que le diera la oportunidad a las personas del aeropuerto José Martí que le han estado llamando durante toda la mañana a su móvil y escrito por messenger para intercambiar con usted y con Camilo Bonne para esclarecer la situación. Los esperamos. Saludos", dijo el hombre.

El pasado año, otro incidente que involucró a la aerolína Copa fue expuesto por los integrantes de Havana D’Primera. En septiembre, los miembros de la banda estuvieron más de 12 horas varados después de que su vuelo, procedente de Panamá y con destino a La Habana, fuera desviado a Jamaica debido a las malas condiciones meteorológicas por la cercanía del huracán Helene.

Alexander Abreu avisó que estuvieron más de 12 horas en el aeropuerto de Jamaica sin recibir información, alimentos ni atención por parte de la aerolínea Copa.

