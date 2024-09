Dos fallecidos en accidente de moto en Santiago de Cuba

Dos hombres fallecieron el jueves por la noche en un accidente de moto en Santiago de Cuba, ocurrido en las inmediaciones de la Tienda Cubalse, en la Carretera de El Caney.

Según información brindada al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, la motocicleta en la que iban tenía la luz apagada.

Las víctimas fueron identificadas como Eddy Fresco Almenares, quien según sus redes estudiaba Psicología en la Universidad de Oriente, y Druvis Revilla, de 40 años. Ambos residían en la Calle Segunda del reparto Vista Hermosa.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

"Los llevaron para el Clínico, no he podido tirar fotos porque está la Policía y no dejan acercarse, pero los médicos dijeron que ya no podían hacer nada en uno de los muchachos que llegó muerto y no lo iban a tocar", relató una señora desde el hospital.

Uno de los fallecidos murió en la escena. Presumiblemente se impactó contra un poste.

Hasta el momento se desconocen detalles del hecho, que ha conmocionado a la población del barrio.