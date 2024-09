Yomil enseña cómo quedó su casa en Cuba después de reformarla: "Se trata de estar en cambio constante"

El popular reguetonero cubano Yomil Hidalgo sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes del resultado de la reforma que realizó en su casa en La Habana. Con orgullo, el artista mostró los rincones que ha renovado en su hogar: el dormitorio y el vestidor, donde destacan los detalles modernos y la iluminación.

En las imágenes que subió a Instagram, se puede ver el proceso de la reforma con su antes y después. Para crear una armonía entre los dos espacios, el dormitorio y el vestidor, abrieron una puerta en el dormitorio para conectar con la zona de las prendas y donde ahora se ubica el espejo tocador. Además, destaca la nueva iluminación del lugar que crea un ambiente relajado, entre otros cambios.

"Para mi la vida se trata de estar en cambio constante. Sacrifícate antes para que disfrutes el después", escribió el cantante cubano al enseñar el renovado espacio de su casa.

Las publicaciones rápidamente generaron cientos de comentarios entre sus seguidores, que elogiaron el resultado de esta reforma. Aunque hay quienes también señalaron el contraste con la realidad de otros cubanos de la isla.

"Muchas bendiciones mi hermano usted se merece eso y mucho más, has sido de inspiración para muchos jóvenes como yo", "Trabajas bien duro. Te lo mereces", "Pero, ¿y eso es en Cuba? Y el pueblo sin agua ni luz, no entiendo nada", "No existe en Cuba uno más duro", "La gente lo critica pero créenme que con esa vida que tiene es mejor vivirla en Cuba que en Estados Unidos. En Cuba no hay que pagar facturas, hasta la corriente se inventa y pagas lo que quieras, bueno la poca corriente que hay", "Estás allá pero pareces que estás aquí" o "Qué linda, bendiciones y disfrútala, que está bello", le dijeron.