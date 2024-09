El Taiger vuelve a la carga contra Ja Rulay: Amenazas y denuncias de por medio

El enfrentamiento entre El Taiger y Ja Rulay está nuevamente en su punto más álgido, pese a la orden de alejamiento que se les impuso a ambos tras el encontronazo el pasado mayo, la tensión está lejos de terminar.

A través de Instagram, El Taiger lanzó unas fuertes amenazas contra el joven reguetonero en un post que después borró, y en el que llegó al punto de mostrarle un arma de fuego.

Captura Instagram / El Taiger

“Llevo días viendo cómo sacaste un revólver a un trabajador mío te hicieron una denuncia en Zapata y encima violaste una orden de alejamiento que nos pusieron a ambos, mi pregunta es, ¿acaso yo no soy cubano igual y tengo el mismo derecho o la prioridad es para los que viven dentro y no para los que representan su país ante el mundo? Si no hicieron nada, como ya veo que esto cayó en guarita y simpatía con la policía nacional, entonces lo que pase, pasó y hay que pasarme la mano igual y hacer el de la vista gorda, yo ando con mis niñas y mi familia, y antes que lloren los míos que entierren los tuyos”, escribió El Taiger.

En la publicación también incluyó la foto de la denuncia que hiciera una persona de nombre Alexis Rodolfo Castillo Álvarez acusando a Ju Rulay de haberlo apuntado con un arma en la cabeza.

Captura Instagram / El Taiger

En otro post El Taiger añadió: “A ti lo que te ardió es que te metí el concierto el domingo el día de tu peña y te puse en pausa y cada vez que vaya toco el día que tocas pa´que tú veas lo que es meterte un toque”.

Captura Instagram / El Taiger

La disputa entre ambos reguetoneros ya ha llegado a niveles inauditos, un enfrentamiento que a juicio de muchos no hace más que desprestigiar a los artistas del género urbano cubano.