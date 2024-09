Iglesia sufre robo de luces exteriores a plena luz del día en La Habana

El Padre Lester Rafael Zayas Díaz denunció el robo que sufrió la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en calle Línea del Vedado, donde un hombre a plena luz del día sustrajo unas luces de la entrada.

“¿En qué situación tan terrible ha de estar una persona para a plena tres de la tarde verse impelido a saltar dos muros y trepar varios metros para robar unos tubos de luz fría, exponiéndose a ser atrapado y quién sabe si dispuesto a lo que sea para obtener lo que busca? ¿Qué necesidad tan grande, cuánta hambre y cuánta angustia exponerlo todo por unos tubos de luz fría para al final ni siquiera poder llevárselos todos porque la mayoría se le rompió?”, se cuestionó el párroco que compartió fotos de lo sucedido.

Asimismo, agregó que el hecho ocurrió “a las tres de la tarde delante de algunos niños y catequistas que le vieron bajar y huir con ojos atónitos”.

Además dijo que el hombre “no parecía estar bien de la cabeza y su aspecto era de alguien con días sin bañar. ¡Cuánta tristeza habita en nuestra realidad nacional!”, concluyó.

A finales de 2022, el propio Fray Zayas Díaz denunció un acto vandálico contra la puerta de su despacho.

"A veces pienso que sí que eres un ladrón común y corriente, de esos que abundan en estos tiempos. Pero al verte tan limitado y tan pobre se me ablanda el corazón. Cuatro veces has partido la puerta en momentos diferentes y nada te has llevado. He llegado a pensar que sería bueno sacaras una cita conmigo y la próxima vez yo mismo te ayudo y entre los dos partimos la puerta y te comparto el botín", dijo el párroco en una publicación en Facebook.

En 2023, el sacerdote volvió a denunciar la entrada de una persona a la Parroquia, donde robó lámparas y bombillos.

“Otra vez nos visita el ‘hermano ladrón’. Esta vez por necesidad de lámparas y bombillos. Es un ladrón que tiene llaves y entra y sale cuando quiere. En esta ocasión lo hizo dos veces: primero para llevarse las lámparas y luego para romper el candado que olvidó romper antes, para dejarnos claro que no entró con llaves sino rompiendo”, escribió el sacerdote en una extensa publicación dando cuenta de lo ocurrido.

Zayas es uno de los 15 sacerdotes católicos que en 2021 firmaron una petición de no represión, previo a la Marcha Cívica por el Cambio que organizó la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, y ha sido una de las figuras de la iglesia cubana vigiladas por la Seguridad del Estado.