Vandalizan puerta de oficina de un sacerdote cubano en La Habana

El sacerdote católico cubano Fray Lester Rafael Zayas Díaz denunció un acto vandálico contra la puerta de su despacho en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.

"A veces pienso que sí que eres un ladrón común y corriente, de esos que abundan en estos tiempos. Pero al verte tan limitado y tan pobre se me ablanda el corazón. Cuatro veces has partido la puerta en momentos diferentes y nada te has llevado. He llegado a pensar que sería bueno sacaras una cita conmigo y la próxima vez yo mismo te ayudo y entre los dos partimos la puerta y te comparto el botín", dijo el párroco en una publicación en Facebook.

Facebook Lester Rafael Zayas Díaz

El texto está acompañado de una imagen en la que se puede ver la puerta de madera rajada. Se infiere que hubo un acto de violencia para ingresar en el despacho. Esta práctica de romper las puertas se ha hecho habitual en La Habana donde se producen numerosos robos sin que la policía cubana detenga a los delincuentes.

"Y a veces pienso que no, que no es un ladrón. Que es más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y pienso en esa pobreza mayor que necesita fundarse en el miedo y la violencia", comentó el religioso en su publicación.

Facebook Lester Rafael Zayas Díaz

Lester Rafael Zayas Díaz es uno de los 15 sacerdotes católicos que firmó en 2021 una carta en la que pedían no reprimir la Marcha Cívica por el Cambio que organizó la plataforma Archipiélago para 15 de noviembre. Ha sido una de las figuras de la iglesia cubana vigiladas por la Seguridad del Estado.

Se han reportado otros actos vandálicos contra la iglesia católica en Cuba recientemente. En octubre el sacerdote Kenny Fernández denunció daños a la sede de la iglesia católica en Madruga, Mayabeque.

Esta casa de Dios amaneció con el frente lleno de escombros y el párroco alertó que habían sido depositados allí, con la complicidad del régimen, para “manchar el honor de la Iglesia Católica”.

En enero de 2022 la casa parroquial del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, también fue vandalizada. En ese caso tiraron 10 huevos contra la fachada del inmueble que se ubica en Vertientes, provincia Camagüey.