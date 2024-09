Eduardo Antonio estalla en las redes tras las críticas por sus últimos looks: "Los cubanos tenemos estilo y glamour"

Los últimos looks que ha elegido Eduardo Antonio para distintos eventos sociales han despertado los elogios entre sus fieles fanáticos, pero también infinidad de críticas y cuestionamientos en las redes sociales.

El Divo de Placetas estalló en las redes ante esas críticas desagradables y dejó muy claro su punto de vista al respecto, recalcando que en su elección al vestir hay mucho de estilo y glamour.

“Le seguiré gritando al mundo que los cubanos no somos unos muertos de hambre y tenemos estilo y glamour. Qué pena lo desafortunado de tantos comentarios negativos viniendo de mi propia raza, que todavía no entienden que los artistas tenemos un estilo que no es mejor ni peor, simplemente diferente al resto del mundo”, escribió el cantante.

Captura Instagram / Eduardo Antonio

A aquellos que lo crítican les dijo de forma contundente: “Ahí empieza la controversia y la admiración. Cuántos hombres me critican y nunca en su vida se han puesto un esmoquin con lazo o corbata, y mujeres que nunca se han puesto un corsé, medias, pantys, ligueros, un vestido de gala y unas pestañas postizas sin saber llevar una cartera, y hablándome de asesoramiento de imagen a mí”.

“Pero entiendo la desinformación de cómo va la moda internacional, pero no pasa nada, me ha tocado ser un precursor desde siempre. Lo que hoy es crítica y burla, un día será historia y algo icónico con lo que las generaciones venideras querrán llevar. Gracias a Dios soy un cubano, empoderado, triunfador y tronco de artista. Le seguiré gritando al mundo que los cubanos no somos muertos de hambre y tenemos estilo. Ya tienen conmigo a su vocero internacional", añadió muy convencido.

El punto culminante de las críticas llegó este fin de semana cuando Eduardo Antonio asistió al cumpleaños de la empresaria cubana Jenisbel Acebedo al más puro estilo Met Gala llevando velo y hasta una capa.

El sábado también se robó las miradas en la boda de Srta Dayana con un traje de diseñador que era todo un escándalo a la vista.

La pasada semana llegó como todo un rey a la gala de Miss Universe Cuba con una capa de brillos hasta el suelo.

Sin embargo, allí no quedó todo, junto a todas las candidatas protagonizó una de sus pasarelas con un traje amarillo de lunares negros y unas botas doradas por debajo de las rodillas.