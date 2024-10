Respuesta de Mario Díaz-Balart a supuesto comunista en Hialeah conmueve al Chef Ramoncito

El famoso cocinero cubano Ramón Fleites, más conocido como chef Ramoncito, se mostró conmovido este miércoles ante una respuesta que el congresista republicano por la Florida Mario Díaz-Balart dio a "un comunista" que intentó sabotear la inauguración de la sede del Partido Republicano en Hialeah, gritando que votaría al Partido Demócrata, justo cuando Díaz-Balart se dirigía a los allí presentes.

"Yo no sé quién tú eres, pero cuando a mi familia la estaban fusilando los fidelistas ¿dónde demonios estabas tú?", respondió el congresista en un gesto espontáneo que conmovió al chef Ramoncito y que arrancó sonoros aplausos entre quienes asistieron a la inauguración.

Fue justamente el maestro de cocina, encargado del catering que se sirvió en el estreno de la nueva sede republicana en Hialeah, quien contó en Instagram lo ocurrido, compartiendo con sus casi 40.000 seguidores el vídeo que recoge lo ocurrido.

"He estado atendiéndolos a ellos (Partido Republicano), pero pasó algo que me conmovió mucho", dijo el chef Ramoncito en alusión a la respuesta de Mario Díaz-Balart al espontáneo que le gritó que votaría a los demócratas.

El cocinero comentó que cuando vio que el congresista se viró a contestar, se pregunto qué le iba a decir. "Fue una respuesta épica. Así se le habla a los comunistas. Así se les responde a un comunista. Diste una respuesta contundente. Gracias por todo lo que haces por la comunidad y por tu ciudad de Miami", añadió el chef en su vídeo de Instagram dedicado al congresista Mario Díaz-Balart.

Según explicó el chef Ramoncito, para él ha sido un honor como ciudadano servir el catering en la inauguración de la sede del Partido Republicano en Hialeah y por si no quedaba clara cuál es su postura respecto a la ideología de izquierdas recalcó que quiere "el comunismo fuera" de Estados Unidos, "este gran país". Además, dijo que él no puede esconder lo que siente. No lo señaló directamente, ni hacía falta que lo hiciera. Bastó con que adjuntara el hashtag #Trump2024, acompañado de un rotundo: "¡Viva la democracia!"

El congresista Mario Díaz-Balart es hijo del fallecido político cubano Rafael Díaz-Balart e Hilda Caballero Brunet. Su tía, Mirta Díaz-Balart, fue la primera esposa del dictador Fidel Castro y por tanto es primo del hijo de ambos, Fidel Castro Díaz-Balart, que se suicidó en Cuba en 2018. Es además sobrino del pintor hispanocubano Waldo Díaz-Balart y hermano de Lincoln Díaz-Balart, que representó al 21.° distrito de Florida entre 1993 y 2011. Tiene otros dos hermanos, José Díaz-Balart, periodista, y Rafael Díaz-Balart, banquero.

Mario Díaz-Balart es muy activo en el Congreso de Estados Unidos, donde recientemente envió una carta firmada junto a María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Alex Mooney dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando sus "profundas preocupaciones sobre informes que indican que un alto operativo de la dictadura cubana, presuntamente involucrado en el atroz asesinato de americanos, fue recientemente admitido en Estados Unidos".

Se referían al piloto militar del régimen cubano, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, supuestamente involucrado en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, que estaría residiendo en Estados Unidos gracias al parole humanitario implementado por la Administración del presidente Joe Biden.

Por su parte, el chef Ramoncito está profundamente comprometido con la comunidad cubana en Miami. El año pasado ayudó a un padre cubano a vender sus tamales para recaudar fondos para el tratamiento de su hija con cáncer. Su gesto fue muy aplaudido.