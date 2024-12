Díaz-Canel asegura que está preparado para otro gobierno de Trump

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó el viernes durante un discurso en el IX Pleno del Partido Comunista, que su gobierno está preparado para enfrentar el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Durante su intervención a los comunistas cubanos, Díaz-Canel señaló que el más reciente escenario electoral en Estados Unidos no tomó por sorpresa a su gobierno, y reafirmó su disposición a resistir cualquier incremento de la agresividad hacia la isla.

Lo más leído hoy:

“El más reciente resultado electoral en Estados Unidos no nos sorprendió, como no nos sorprende la eufórica danza de los odiadores desesperados por cantar el fin de la Revolución que no han podido derrotar”, declaró el gobernante.

Además, aseguró que “conscientes de esa realidad, nos disponemos a enfrentar este nuevo escenario con ecuanimidad y sin miedo, pero alertas y preparados”.

Subrayó que su gobierno no cederá ante intentos de injerencia ni abandonará el rumbo socialista. “La respuesta no es, ni será, hacer concesiones a quien se propone destruirnos y dominarnos. Saldremos de las dificultades actuales con la creatividad, potenciando los programas de desarrollo sobre la base del talento, la innovación, el trabajo y la resistencia creativa”, afirmó recurriendo a sus tradicionales frases con contenido vacío.

De acuerdo con Díaz-Canel, mantienen una disposición de diálogo de manera respetuosa con Estados Unidos, aunque dejó claro que cualquier intento de intervención será rechazado. “Mantendremos la mano abierta al pueblo de Estados Unidos, sobre todo a los cubanos que allí viven, y la disposición al diálogo respetuoso con su gobierno. Pero se rechazará con firmeza todo intento de injerencia”, indicó.

A pesar del tono desafiante del discurso de Díaz-Canel, la realidad interna de Cuba contrasta con la narrativa oficial.

La isla enfrenta una de las crisis económicas más severas en décadas, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, así como por apagones prolongados y un éxodo masivo de ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida.

Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo económico de Estados Unidos como la principal causa de estas dificultades, críticos internos y externos señalan la ineficiencia del modelo económico cubano y la falta de reformas estructurales como factores determinantes.

Expertos señalan que las políticas internas, como la centralización excesiva y la falta de incentivos para la iniciativa privada, también han contribuido al deterioro de las condiciones de vida.

Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump implementó más de 200 medidas restrictivas contra Cuba, revirtiendo el acercamiento iniciado por su predecesor, Barack Obama.

Sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca y su impacto en la política estadounidense hacia Cuba, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart ha expresado que un segundo mandato de Trump podría intensificar la presión sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Díaz-Balart afirmó que estos regímenes "están débiles y tambaleantes" y que, con cuatro años más de Trump en la Casa Blanca, tendrían "muchas dificultades para mantenerse en el poder".

Preguntas frecuentes sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos tras la victoria de Trump