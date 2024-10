Artistas cubanos reaccionan al grave estado de salud de El Taiger

El Taiger junto Bebeshito y Jacob Forever Foto © Instagram / Bebeshito y Jacob Forever

El grave estado de salud de El Taiger, a consecuencia de una herida de bala, ha causado una gran conmoción entre los artistas cubanos.

Hasta el momento solo ha trascendido que el reguetonero cubano fue encontrado con un disparo en la cabeza y se encuentra muy grave en terapia intensiva, pero se desconoce aún las condiciones en las que se produjo el disparo.

Amigos y colegas del cantante han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo sin poderse creer que haya ocurrido tan lamentable hecho.

“Estoy viendo muchas noticias llamo al flaco y no me contesta y de solo pensar que es verdad que estés grave en un hospital eso me parte el corazón solo le pido a Dios que salgas de cualquier cosa que haya pasado y nos volvamos a ver y me sonrías así como la última vez que te vi y me abraces así mi hermano”, escribió Jacob Forever junto a las fotos de su último encuentro.

Dany Ome también reaccionó a la noticia en sus redes: “La vida cambia en un segundo cuando me enteré de tú situación actual no podía aceptarlo no me cabe en la cabeza lo que me dijeron, Dios es muy grande y sé que él va a poner su mano y vas a salir de esta. Pensar que antes de ayer me llamaste y me aconsejaste y me dijiste qué tenía que hacer cómo tenía que moverme no me lo creo por mis hijos que en mi cabeza no me cabe vamos a poner todos de nuestra fuerza y vamos a orar”.

En sus stories de Instagram Oniel Bebeshito añadió: “Yo no lo creo todavía mi hermano yo solo le pido a Dios que salgas bien de todo esto mi hermano”.

La esposa de El Micha, Ana María Daniel, también publicó un mensaje de apoyo para el artista: “Tú eres un guerrero , lucha que aquí te falta mucho por hacer , tus hijos y tu público te necesitan”.

“José, todos estamos contigo en este momento, sé fuerte, que todavía tiene que haber Taiger para rato. Todas nuestras oraciones están contigo, de parte de todo el equipo de Yomil y El Dany, la verdadera Tranka, de todo se sale hermanito mío. Fuerza”, publicó Yomil Hidalgo en sus redes.

Junto a una foto de El Taiger con sus padres El Charly escribió: "Los hijos De Dios nunca caen. Recupérate pronto".

“Con esta misma sonrisa te vamos a esperar. Dios y todos estamos contigo. Pronta recuperación José Manuel nos vemos pronto”, escribió Randy Malcom junto a una foto de ambos.

