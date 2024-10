Chocolate asiste en Miami a vigilia por El Taiger: "¡Qué se levante de esa cama!"

Chocolate MC asistió en la noche de este viernes a la vigilia celebrada en los inmediaciones del hospital donde el reguetonero El Taiger lucha por su vida tras haber recibido un disparo en la cabeza.

"¡Que se levante de esa cama!", dijo Yosvanis Arismin Sierra Hernández mientras levantaba en sus manos una vela que acaba de encender.

"Él se va a poner bien", añadió Chocolate, mientras procedía a encender una segunda vela que luego colocó en el suelo en medio de aplausos y palabras de agradecimiento de los presentes por su gesto.

Previamente Chocolate ya había dejado un mensaje en Instagram de apoyo a su colega, con el que tuvo varios enfrentamientos en el pasado.

“Yo muchas veces he estado tan arriba que he sentido que me falta el aire, casi casi que no puedo respirar, rápido busco la manera de escapar. El Taiger tú puedes con eso y con más, tú eres la tranka vamo arriba una ola de oraciones, Dios y todo los que existe ponga su mano”, escribió El Rey de los Reparteros en en Instagram.

Como muestra de solidaridad con El Taiger, Chocolate cambió también su foto de perfil en esa red social y puso una imagen del intérprete de La Historia.

Desde que se conoció la noticia de la gravedad del reguetonero muchos artistas cubanos y fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.

El caso de El Taiger continúa bajo investigación, la policía ha pedido a todos los ciudadanos que se comuniquen con las autoridades en caso de tener información sobre el incidente, pero al ser una investigación en curso se han negado a ofrecer detalles de lo ocurrido.

Actualmente el cantante cubano está en una situación en extremo crítica, con considerables daños cerebrales y bajo respiración artificial.